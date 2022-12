Le bitcoin est sur le point d’être sous-évalué alors que les réserves de pièces stables chutent à des niveaux haussiers d’avant 2021 | Cryptomonnaie

Bitcoin n’est pas sous-évalué car les indicateurs de profits et pertes en chaîne prédisent que le fond BTC approche.

La sortie des transactions non dépensées dans les profits et pertes fournit des signaux d’achat BTC clairs lorsqu’un croisement est généré, l’indicateur n’a pas encore montré de croisement dans ce cycle.

Les experts pensent que le prix du Bitcoin est sur la bonne voie pour un renversement de tendance massif alors que les réserves de pièces stables en échange chutent aux niveaux d’avant 2021.

Bitcoin est sur la bonne voie pour atteindre un creux de cycle et commencer sa reprise alors que les réserves de pièces stables sur les bourses arrivent aux niveaux d’avant la course haussière. Les experts surveillent de près la sortie de transaction Unsoent (UTXO) en profits et pertes pour une croix, un signal d’achat qui se produit lorsque le BTC est sous-évalué.

Le bitcoin n’est pas encore sous-évalué malgré que les réserves de pièces stables aient atteint les niveaux d’avant la course haussière

Les indicateurs en chaîne Bitcoin signalent actuellement que l’actif a atteint la zone sous-évaluée. Cependant, contrairement à la plupart des indicateurs de cycle comme Puell Multiple et SOPR, les profits et pertes de sortie de transaction non dépensés (UTXO) sont essentiels pour identifier quand Bitcoin est sous-évalué.

Un croisement des profits et pertes des UTXO génère un signal d’achat pour Bitcoin et affirme que BTC est sous-évalué. Alors que d’autres données en chaîne aident à comprendre la phase globale du BTC, il est difficile de déterminer le moment de l’achat. Lorsque les UTXO des indicateurs de profits et pertes ont été franchis, le prix du BTC a atteint un plancher, trois moitiés consécutives.

Bitcoin UTXO en profits et pertes

Une fois qu’une croix est générée dans le graphique ci-dessus, Bitcoin pourrait piquer du nez. Un autre indicateur clé de l’inversion de tendance à venir du Bitcoin est les réserves de pièces stables sur les échanges.

Les réserves de Stablecoin sur les échanges ont atteint les niveaux d’avant la course haussière

Les stablecoins comme USD Tether (USDT) et USDC jouent un rôle clé dans les hausses de prix du Bitcoin. Étant donné que les stablecoins sont le point d’entrée, la conversion de fiat en crypto, le flux d’USDT et d’autres stablecoins dans l’écosystème a un impact sur le prix du BTC. Les réserves de pièces stables d’échange au comptant ont chuté à leurs niveaux d’avant 2021. Dans le même temps, la volatilité des entrées de pièces stables a atteint un niveau record.

Réserves de Stablecoin sur les échanges au comptant

Une augmentation de l’afflux de pièces stables vers l’échange est considérée comme une demande croissante d’actifs comme Bitcoin. Les détenteurs de gros volumes de stablecoins augmentent leur transfert vers les bourses avant un renversement de tendance et un rallye en BTC. Avec une demande croissante et une volatilité accrue des entrées de pièces stables, le prix du Bitcoin se prépare pour la prochaine course haussière.