Analyse des prix ADA: le prix de Cardano devrait imprimer un nouveau plus bas annuel avant le Nouvel An | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano continue de glisser même avec des actions clôturant dans le vert jeudi.

ADA déchire plus bas, chutant encore de 1% lors de la session ASIA PAC et européenne.

Les nouveaux plus bas annuels semblent accordés alors que la baisse se poursuit vers 0,194 $

Le prix de Cardano (ADA) est officiellement sur une séquence de défaites alors que l’action des prix chute pour la troisième journée consécutive. La baisse survient alors que la liquidité s’épuise et que les traders fuient davantage vers des valeurs refuges alors que les marchés se préparent à une récession en 2023. Bien que les actions se soient redressées jeudi, seule une fraction des pertes a été compensée, car une clôture négative était inévitable ;

Le prix de Cardano doit bientôt tourner la page

Le prix de Cardano devrait maintenant effrayer les commerçants, ou du moins les laisser en dehors pendant un moment et faire les devoirs indispensables pour 2023 pour chronométrer les bons niveaux d’entrée et de profit. Rien ne sert de s’engager dans cette baisse, car le risque de commencer 2023 avec un solde trop négatif est trop grand. Attendez plutôt, écartez-vous et laissez le chaos se produire, et seulement après, engagez-vous dans l’action des prix pour commencer à construire des positions longues.

Le prix de l’ADA doit donc mener à bien ce commerce douloureux, car Socrate a dû vider le gobelet à poison au fond. Laissez passer l’avalanche, peut-être vers 0,200 $, avec le niveau de support pivot à 0,194 $ offrant le niveau de support le plus sûr à proximité. Pour tout additionner, les commerçants doivent se rappeler qu’une autre baisse de 20% est encore possible.

Graphique journalier ADA/USD

Le potentiel de hausse, bien que peu probable pour le moment, doit être négocié avec de grandes précautions. Le premier niveau à la hausse serait, bien sûr, de 0,265 $, un niveau pivot qui a été cassé et correspond au S1 mensuel de décembre. Une fois que l’action des prix peut casser et clôturer au-dessus de ce niveau, attendez-vous à un afflux massif de traders et voyez l’action des prix remonter vers 0,297 $ ou 0,300 $.