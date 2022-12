Analyse des prix de SUSHI : les réservoirs de Sushiswap avec un dollar plus faible alors que les traders nettoient leur placard | Cryptomonnaie

Sushiswap glisse de près de 2 % le dernier jour de bourse de 2022.

SUSHI ne peut pas profiter des effets du dollar plus faible qui a touché 1,0697 (EUR/USD) à la hausse.

Attendez-vous à voir Sushiswap descendre encore plus bas vers 0,85 $ lors d’une vente finale de l’année.

Sushiswap (SUSHI) se vend dans les dernières heures de négociation de cette année. Alors que la plupart des banques et des bourses fermeront à des heures régulières, les volumes sont minces. Le meilleur exemple est l’EUR/USD qui est passé de 1,0640 à près de 1,0700 en quelques minutes et devrait normalement être utile pour les actions et les crypto-monnaies. Mais il semble que la dernière goutte du miracle de dernière minute soit un raté.

Sushiswap est sur le point de chuter avec une baisse de 7% à portée de main

Les prix de Sushiswap (SUSHI) chutent dans des échanges très minces au cours de ces dernières heures de négociation de 2022, car la plupart des commerçants sortent des marchés. Alors que de nombreux traders pariaient encore sur un rallye en cette période de faible liquidité, l’effet inverse s’est déclenché. Les traders ont saisi le moment pour faire baisser les prix et effectuer un piège à traders mardi avec une hausse au-dessus de 0,9938 $ et une valeur en baisse d’environ 9 % depuis lors.

SUSHI a encore du chemin à parcourir et pourrait voir les baissiers atteindre un nouveau creux pour cette année si l’action des prix chute davantage vers 0,8567 $. Cela indique que la baisse déjà de 9 % ajoute 7 % supplémentaires de pertes et se traduit par 16 % pour la semaine. Ce n’était pas la pire semaine pour SUSHI en 2022, mais c’était quand même suffisant pour repousser les commerçants et ne pas les revoir pendant les premières semaines ou les premiers mois de 2023.

Graphique quotidien SUSHI/USD

L’attente de tout rallye qui pourrait être déclenché dans un proche avenir dépendrait du titre ou du catalyseur qui déclenche ce mode. Gardez à l’esprit pour 2023 que la pression clé de l’inflation, la guerre ukrainienne et les craintes de récession sont les trois principaux sujets qui détermineront le résultat pour les crypto-monnaies, et tout titre positif sur ces trois éléments pourrait voir les crypto-monnaies se redresser. Le premier niveau est à 0,9938 $ avant que les traders ne puissent suivre leur rallye, avec 1,10 $ comme candidat idéal pour le test contre la ligne de tendance descendante rouge. Bonne année et rendez-vous en 2023 !