Baleines Bitcoin pouvant contenir jusqu’à 100 000 BTC en bas du cycle de chasse, voici à quoi s’attendre | Cryptomonnaie

Les baleines Bitcoin sont des groupes d’investisseurs détenant entre 1 000 et 100 000 BTC qui influencent le prix de l’actif par le biais de transactions à grand volume.

L’activité récente des baleines Bitcoin a été caractérisée par une vente nette, ce qui implique qu’un creux de cycle potentiel est proche.

La tendance à la hausse du prix du Bitcoin est plafonnée à 17 259 $, plus de 1,37 million de jetons BTC ont été acquis en dessous de ce niveau de prix, la prise de bénéfices pourrait se déclencher.

Les grands investisseurs de portefeuille du réseau Bitcoin influencent le prix de l’actif par le biais de leur activité de transaction. Les analystes de Santiment ont trouvé des preuves de l’influence de l’activité des baleines sur le prix de l’actif. La tendance à la hausse du prix du Bitcoin est plafonnée à 17 259 $.

Lisez aussi: L’activité des baleines Bitcoin signale la possibilité d’une course haussière historique en BTC si cela se produit

Les baleines Bitcoin chassent le bas des prix BTC sur le marché baissier

Les baleines Bitcoin, les grands investisseurs de portefeuille détenant 1 000 et 100 000 BTC influencent le prix de l’actif par le biais de leur activité de transaction. Les analystes de Crypto Intelligence Tracker ont évalué les transactions de baleines et identifié une corrélation entre les deux.

Les groupes d’investisseurs qui détiennent des quantités importantes de Bitcoin peuvent avoir un impact majeur sur les prix et les transactions influencent les tendances des prix de l’actif. Un groupe de détenteurs de BTC qui possèdent entre 1 000 et 100 000 jetons BTC ont été des vendeurs nets et le prix de l’actif suit le mouvement. Les analystes prédisent avec confiance que Bitcoin pourrait s’échanger latéralement ou toucher des prix plus bas au cours des six à douze prochains mois.

Activité baleine Bitcoin des investisseurs détenant entre 1 000 et 100 000 jetons

Le suivi du nombre de transactions effectuées par les baleines BTC est un moyen utile d’évaluer le niveau d’activité sur le marché. Les fonds Bitcoin sont associés à de faibles niveaux d’activité des baleines. Lors des creux précédents, le nombre moyen de transactions sur 7 jours se situait entre 1 200 et 2 500 transactions.

Actuellement, il y a encore 10 000 transactions par jour, les experts estiment que la moyenne doit baisser pour repérer un prix bas du Bitcoin dans le cycle en cours.

Transactions de baleines Bitcoin

Les grands investisseurs de portefeuille sont intéressés par deux écarts de volume dans la zone de 14 600 $ et 12 200 $. Il est essentiel de noter si les baleines accumulent l’atout dans ces zones. Les transactions importantes dans ces fourchettes de prix pourraient influencer le prix du BTC.

La tendance à la hausse du prix du Bitcoin est plafonnée à 17 259 $

Au moins 2,44 millions d’adresses de portefeuille ont récupéré 1,37 million de BTC tandis que l’actif a échangé des mains entre 16 651 $ et 17 123 $. Une fois que le prix du Bitcoin franchira cette fourchette, les experts pensent que des prises de bénéfices massives commenceront. Les gains de l’actif le plus important par capitalisation boursière sont plafonnés à 17 259 $.