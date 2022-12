Le jeton Solana rebondit sur les creux de jeudi alors que les tweets de Buterin prennent en charge | Cryptomonnaie

Mais la «pièce Sam» est toujours en baisse de près de 95% cette année.

Le jeton natif de Solana, SOL, a effacé la majeure partie de la chute de 15 % de jeudi après que le fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, ait tweeté le support de la blockchain la plus touchée par l’implosion de FTX.

SOL a rebondi par rapport au creux de jeudi de 8,19 $ et a repris la fourchette de 9,50 $ où il s’était négocié pendant une grande partie de la journée. Mais le jeton est toujours à 96% en dessous des sommets historiques près de 260 $, en partie à cause des vendeurs qui ont jeté le fraudeur présumé «Sam coin» Sam Bankman-Fried une fois fortement stimulé.

« Certaines personnes intelligentes me disent qu’il existe une communauté de développeurs intelligents sérieux à Solana, et maintenant que l’horrible argent opportuniste a été lavé, la chaîne a un bel avenir », a tweeté Buterin peu de temps avant le début de la reprise de SOL jeudi.

SOL a perdu 20% en seulement une semaine. Il se négocie à un chiffre pour la première fois depuis février 2021.

« Difficile pour moi de dire de l’extérieur, mais j’espère que la communauté aura sa juste chance de prospérer », a-t-il déclaré à propos des développeurs de Solana, qui construisent un écosystème de finance décentralisée (DeFi) pour rivaliser avec Ethereum – le leader du marché DeFi.

Certains sur Crypto Twitter soulignent que le graphique 2021-2022 de SOL imite le modèle de boom-bust établi par ETH en 2018 et 2019, lorsque ETH a chuté de 95% par rapport à ses sommets au-dessus de 1 200 $. L’ETH a résisté à un autre cycle d’expansion et de récession et s’est à nouveau installé dans la fourchette de 1 200 $.

Puttin mon $$ où ma bouche est, ramassé 549SOL @ une moyenne de 8,4 $/SOL. Je vais mettre cela en signet pour les années à venir Je ne dis pas que nous avons touché le fond, mais $SOL par rapport aux autres shitcoins dans le top 25 de la capitalisation boursière des pièces et la collecte des pertes fiscales 2022 semble être un pari décent. pic.twitter.com/gOLmYo4SjA — CryptoApe ️⚛ (@CryptoApe0) 29 décembre 2022

Pour que SOL se rétablisse, il devra probablement se débarrasser de son association avec Bankman-Fried, qui a investi massivement dans SOL et soutenu les projets Solana avec des accords de capital-risque FTX et la création de marché d’Alameda Research. Les implosions des sociétés jumelles ont déclenché un exode de capitaux de Solana DeFi; et ses protocoles de négociation continuent de souffrir d’une liquidité insuffisante.

L’impact de Bankman-Fried sur SOL est cependant plus qu’une simple mauvaise communication. Ses entreprises ont acheté plus de 58 millions de jetons SOL au total, soit 15 % de l’offre actuelle en circulation. Bien qu’il ne soit pas clair combien de SOL les sociétés maintenant en faillite contrôlent encore, la liquidation de ces actifs pourrait encore déprimer le marché de SOL.