Cathie Wood continue d’acheter la baisse de Coinbase avec un achat d’actions de 5 millions de dollars | Cryptomonnaie

ARK Invest, un fonds technologique et fintech dirigé par Cathie Wood, a acheté 5 millions de dollars d’actions de Coinbase.

Il s’agit du quatrième achat récent pour le fonds d’investissement, car l’ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) de la société ajoute 158 000 actions à son bilan. L’achat le plus récent de Wood a eu lieu à la mi-décembre, lorsqu’il a ajouté 3,2 millions de dollars d’actions de la bourse à son bilan.

L’action Coinbase a clôturé à 34,78 $ à New York jeudi, en hausse d’environ 7 %. Les actions en bourse ont été durement touchées par le marché baissier de la cryptomonnaie, chutant de 86% cette année. COIN a sous-performé à la fois le bitcoin et l’éther, avec le plus grand actif numérique au monde en baisse de 65 % depuis le début de l’année et le jeton éponyme du protocole Ethereum en baisse de 66 %.

Fin novembre, Wood a continué de démontrer sa conviction en matière de bitcoin en achetant 176 945 actions (1,5 million de dollars) de Grayscale’s Bitcoin Trust (GBTC). Actuellement, les actions de GBTC se négocient avec une décote de 48 % par rapport à la valeur liquidative du bitcoin.

Grayscale appartient à Digital Currency Group, qui est également la société mère de CoinDesk.

Un e-mail de rapport commercial du 30 décembre montre que Wood a également acheté 22 514 actions de Tesla (TSLA) pour l’ETF Innovation d’ARK (ARKK), d’une valeur d’environ 2,74 millions de dollars. Le TSLA est en baisse d’environ 69 % cette année, les investisseurs craignant qu’une inflation élevée et une éventuelle récession ne réduisent la demande de véhicules électriques coûteux.