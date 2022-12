La « bulle de tout » éclate : la pire année pour les actions et les obligations américaines depuis 1932 | Cryptomonnaie

Ce fut une année torride pour les investisseurs, et pas seulement ceux de la cryptomonnaie, les obligations américaines (US) ayant connu leur pire année depuis des siècles et les actions américaines reculant de près de 20 % depuis le début de 2022.

Au 30 novembre, un rapport du Financial Times a noté qu’un portefeuille traditionnel composé de 60 % d’actions et de 40 % d’obligations aura connu sa pire performance depuis 1932, lorsque les États-Unis étaient au milieu de la Grande Dépression.

Rendement nominal des actions et obligations américaines de 1871 à 2022. Source : Financial Times.

Pendant ce temps, les actions technologiques, qui, selon certains, ont une corrélation avec les prix des crypto-monnaies, n’ont pas non plus connu une excellente année.

Un indice qui suit la performance des entreprises américaines du secteur a enregistré une perte de 35,76 % pour l’année.

Les géants de la technologie domestique tels que Netflix, Meta, Zoom, Spotify et Tesla ont tous également connu des années particulièrement difficiles, le cours de leurs actions chutant entre 51% et 70%, selon Yahoo Finance.

Même le secteur immobilier « sûr comme des maisons » a commencé à montrer des signes de faiblesse, les données les plus récentes de la Federal Housing Finance Agency montrant que les prix de l’immobilier aux États-Unis ont stagné en septembre et octobre.

Rendement d’un indice qui suit la performance des actions des entreprises américaines du secteur technologique tout au long de 2022. Source : S&P Dow Jones Indices.

Ces baisses d’actions et de secteurs peuvent aider à mettre l’hiver actuel de la cryptomonnaie dans une meilleure perspective, notant que la capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie est passée de 2,25 billions de dollars à 798 milliards de dollars tout au long de l’année, soit une baisse de 64,5 %, et que les milliardaires de la cryptomonnaie ont enregistré d’énormes pertes.

Certaines des crises cryptomonnaies qui se sont produites tout au long de 2022 incluent les faillites de FTX, Celsius et Three Arrows Capital, ainsi que l’effondrement du réseau Terra, entre autres.

Selon un tweet du 30 décembre de l’analyste en investissement Andreas Steno, « chaque classe d’actifs » est en baisse significative en 2022, et l’immobilier devrait bientôt suivre.