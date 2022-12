La récupération de Crypto nécessite des solutions plus agressives à la fraude | Cryptomonnaie

Après 2022, nous devons faire plus pour assurer aux utilisateurs sceptiques qu’ils peuvent investir dans la crypto-monnaie sans craindre que leurs fonds ne soient perdus.

Il n’est pas exagéré de dire que notre industrie traverse une période difficile. Nous sommes au milieu d’un « hiver crypto » depuis un certain temps maintenant, avec les prix des piliers, y compris Bitcoin BTC ▲ 16 609 $ et Ether ETH ▲ 1 199 $, en chute libre. De même, les volumes mensuels d’échanges de jetons non fongibles (NFT) ont chuté de plus de 90 % depuis leur pic de plusieurs milliards de dollars en janvier de cette année. Bien sûr, ces déclins n’ont été qu’exacerbés par les nombreux événements de cygne noir qui ont secoué le monde de la cryptomonnaie, tels que les effondrements de FTX et de Three Arrows Capital. Pris ensemble, il ne devrait pas être surprenant que la crypto soit confrontée à un déficit de confiance.

Alors que les actions destructrices des PDG imprudents doivent être traitées et que les personnes responsables de ces événements doivent être tenues responsables, notre industrie ne peut pas s’arrêter là si nous voulons rebondir. Pour remédier au déficit de confiance auquel la cryptomonnaie est confrontée, une meilleure sécurité de l’utilisateur final contre la menace d’escroqueries et de piratages doit être une priorité.

Vous ne pensez pas ? Selon la société de recherche Chainalysis, 3,2 milliards de dollars d’actifs numériques ont été volés en 2021. Cela ne s’annonce pas mieux pour notre industrie cette année, avec 718 millions de dollars de pertes globales liées au piratage ayant été signalées en octobre seulement. En ce qui concerne les escroqueries, le tableau s’assombrit car rapport après rapport montre que les escroqueries cryptomonnaies connues, telles que les tirages de tapis et les égouttoirs de portefeuille, sont en augmentation. Entre juillet 2021 et août 2022, 100 millions de dollars de fonds d’investisseurs ont été perdus à cause d’escroqueries NFT peu sophistiquées. Et ce nombre est probablement sous-estimé étant donné que la plupart des escroqueries NFT sont des micro-escroqueries affectant des utilisateurs individuels qui ne sont jamais signalées.

Les liens de phishing incitent les utilisateurs finaux à vider leur portefeuille. Des stratagèmes de premier plan avec des vidéos promettant des « RETOURS ÉNORMES » pour convaincre les gens de télécharger de faux logiciels qui permettent aux escrocs d’accéder à leurs actifs. Même des attaques directes qui perturbent les ponts comme Ronin et Nomad. Regardez autour de vous et vous verrez que les escroqueries et les piratages ne coûtent pas seulement des milliards à l’industrie de la cryptomonnaie en actifs numériques – ils érodent la confiance dans la cryptomonnaie d’une manière plus significative que même les événements du cygne noir de 2022.

Bien sûr, nous pouvons éviter et chasser les Sam Bankman-Frieds et Do Kwons et tous les autres PDG de mauvais acteurs. Mais si nous voulons convaincre le grand public et les clients que la cryptomonnaie est sûre pour interagir et investir, nous devons nous attaquer de front au problème des escroqueries et des piratages.

Comment pouvons-nous exactement rendre Web3 sûr pour tous ? Les principes de base de la crypto-monnaie résident dans la décentralisation, la transparence et l’immuabilité. La crypto devrait être pour tout le monde, et pour que ce soit le cas, nous, en tant qu’industrie, devons réduire les efforts requis des utilisateurs et le niveau de risque associé en ce qui concerne le démarrage avec la crypto, qu’il s’agisse d’acheter ou d’échanger des NFT, ou d’acheter et de vendre du Bitcoin. Dans l’état actuel des choses, la cryptomonnaie est trop complexe et difficile à comprendre pour les gens ordinaires. En l’absence de meilleurs outils et de logiciels anti-arnaques, il est tout simplement trop facile pour les escroqueries et les piratages de se produire et de se propager.

Le développement d’outils anti-escroquerie est certainement un moyen pour notre industrie de renverser la vapeur contre les escroqueries et les piratages. L’augmentation continue des investissements dans les couches de sécurité et les systèmes d’indemnisation des utilisateurs en cas de perte liée au piratage ou à l’escroquerie seront utiles. Mais si le coût et les maux de tête de la sécurité pour les utilisateurs finaux restent plus élevés dans la cryptomonnaie que dans la finance traditionnelle, une adoption généralisée robuste ne se produira jamais. C’est peut-être notre plus grand obstacle au rebond en tant qu’industrie et à l’intégration des 100 millions d’utilisateurs suivants.

La première étape dans la résolution d’un problème consiste à en reconnaître un. Notre industrie a un déficit de confiance, et les escroqueries et les piratages y sont tout autant liés que les débâcles FTX et Three Arrows. La crypto est souvent appelée familièrement une «forêt sombre», où les parties à la transaction identifiées comme exploitables finissent généralement par être exploitées (ou détruites). Personnellement, je ne veux pas vivre dans une forêt sombre, et les utilisateurs non plus. C’est à nous de créer une voie éclairée vers l’avant. La sécurité des utilisateurs finaux ne peut plus être simplement un mot à la mode pour notre industrie – elle doit être un pilier clé de notre redressement.