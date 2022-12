Alameda Research vide les coffres, la crypto Twitter envisage un bain de sang altcoin | Cryptomonnaie

Alameda Research, la société commerciale de Samuel Bankman-Fried, a échangé des altcoins contre Ethereum et USD Tether.

Les prix enveloppés de XRP, Render, Guild of Guardians, Lido DAO et XSUSHI pourraient subir une baisse à deux chiffres si la société de négoce abandonnait ses avoirs.

Les analystes en chaîne et les commerçants sur la crypto Twitter considèrent ces mouvements comme alarmants pour les détenteurs d’altcoins dans l’écosystème.

Alameda Research a commencé à échanger ses avoirs en altcoins contre Ethereum et USD Tether. Les analystes en chaîne affirment que si Alameda Research commençait à se débarrasser de ses avoirs en altcoins, cela pourrait déclencher un bain de sang dans des crypto-monnaies telles que WXRP, GOG, LDO et XSUSHI.

Lisez aussi: Solana se bat contre un examen minutieux après l’effondrement de l’empire Samuel Bankman-Fried FTX, SOL survivra-t-il en 2023?

Alameda Research convertit les altcoins en Ethereum, USD Tether, à quoi s’attendre

Alameda Research, une société de négoce cofondée par Samuel Bankman-Fried, est actuellement en train de convertir des altcoins en Ethereum et en USD Tether sur la base d’une analyse en chaîne. Au cours des 13 dernières heures, la société a déplacé plusieurs altcoins via des adresses connues, les échangeant contre Ethereum.

Les analystes ont évalué l’impact sur les prix si la société commerciale de SBF commençait à vendre ses participations. Selon Ri_gmi, un analyste en chaîne, l’impact potentiel sur les prix pourrait être catastrophique, Wrapped XRP (WXRP) et Render (RNDR) faisant face à une baisse de 99,47 %.

Impact sur les prix d’Alameda lorsque Alameda Research perd ses avoirs

L’expert a examiné les avoirs en chaîne d’Alameda à l’aide du tracker de renseignement cryptomonnaie ArkhamIntel. Au cours des dernières transactions, la société de négoce a converti des altcoins, réclamé des récompenses, des actifs non jalonnés et les a transformés en Ethereum et USD Tether. La majorité des actifs ont été échangés via la fonction d’échange interne de Metamask.

Échange d’actifs via Metamask

Selon l’analyse en chaîne, les adresses de portefeuille d’Alameda envoient leurs ETH et USDT à de nouvelles adresses avant de les envoyer parfois à des échangeurs instantanés tels que FixedFloat et changeNOW. L’équipe de faillite n’a pas encore confirmé si les adresses multisig où la plupart des jetons ont été déposés leur appartiennent ou appartiennent à un tiers.

ErgoBTC, un analyste crypto basé sur la chaîne Twitter, affirme que si l’adresse multisig est vraiment contrôlée par l’équipe de faillite, on peut en déduire que les adresses d’Alameda qui ne balayent pas le multisig sont soit de fausses étiquettes positives, soit de vrais positifs contrôlés par quelqu’un d’autre. l’équipe de la faillite.

Les analystes surveillent de près les adresses de portefeuille d’Alameda pour le prochain mouvement et pour déterminer si l’entreprise est prête à se débarrasser de ses avoirs en portefeuille.