LTC/USD – Cycle de juin 2022 par rapport au cycle de l’indice du dollar américain | Cryptomonnaie

L’un des faits bien connus du marché sont les corrélations entre les instruments. Cependant, cette règle ne s’applique pas à chaque fois dans chaque instrument. Chez Elliott Wave Forecast, nous appelons une corrélation de premier degré lorsque 2 instruments évoluent en fonction de leur nature corrélée. L’inverse est appelé corrélation de seconde dimension. Cela se produit lorsque les 2 instruments corrélés ne bougent pas de tick à tick de la même manière et s’écartent de la règle de corrélation du premier degré. Dans cet article, nous superposerons LTCUSD et USDX pour voir comment une deuxième dimension s’est déroulée depuis le cycle du 14/06/22.

Tout d’abord, regardons le cycle Litecoin à partir du 14/06/22.

LTC/USD – Graphique journalier – Cycle à partir du 14/06/22

On peut voir que Litecoin a entamé un nouveau cycle depuis le 14/06/22. Jusqu’à présent, il semble être à moins de 5 vagues. Actuellement, le pivot de la vague (4) se maintient et nous pouvons potentiellement voir une autre jambe plus haut pour terminer une vague de plus grand degré ((1)) vers la zone 90 – 100. De plus, du 14/06/22 jusqu’à sa fin, la vague (3) a augmenté d’environ 110 %.

Après avoir vu le mouvement, la plupart des traders supposeraient automatiquement que l’USDX aurait évolué à l’inverse du mouvement de LTCUSD. Eh bien, jetons un coup d’œil à l’USDX ensuite.

Indice du dollar américain – Graphique quotidien dans le cycle à partir du 28/09/22

L’USDX est au même niveau depuis le 14/06/22 lorsque Litecoin a commencé son cycle. Les 2 instruments se sont séparés de la corrélation du premier degré au second. Le cycle de vague ((3)) de l’USDX s’est terminé le 28/09/22. En Litecoin, à partir des données d’aujourd’hui, le cycle de degré supérieur s’est terminé le 14/06/22.