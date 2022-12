70 % des transactions boursières non réglementées sont des opérations fictives : étude du NBER | Cryptomonnaie

Alors que les échanges deviennent une priorité alors que le fiasco FTX se poursuit, un nouveau document de recherche suggère que près de trois transactions sur quatre dans des échanges non réglementés sont fausses.

Un document de travail intitulé « Crypto Wash Trading » a été récemment publié par le National Bureau of Economic Research (NBER). En utilisant des modèles statistiques et comportementaux pour déterminer quelles transactions étaient légitimes ou non, le document a étudié 29 bourses non réglementées et est parvenu à la conclusion qu’en moyenne, plus de 70 % du volume au sein des plateformes sont des transactions fictives.

Les chercheurs ont découvert que le volume de transactions de lavage de certaines bourses atteignait 80% du volume total de transactions. Les chercheurs ont écrit que dans douze «échanges de niveau 2», les échanges de lavage représentaient près de 80% du volume total des échanges.

Selon les chercheurs, il existe des incitations à court terme pour le commerce de lavage. L’étude a suggéré que les fausses transactions ont souvent un impact sur le classement des échanges sur les sites Web de données et de statistiques comme CoinMarketCap. De plus, les fausses transactions affectent également les prix de la cryptomonnaie au sein des bourses à court terme.

Pendant ce temps, la débâcle FTX continue d’attirer l’attention alors que les portefeuilles liés à Alameda Research ont montré des mouvements, canalisant environ 1,7 million de dollars d’actifs via des mélangeurs cryptomonnaies. Les mouvements ont été observés quelques jours après que l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a été libéré sous caution de 250 millions de dollars.

Alors que l’effondrement de FTX a endommagé la confiance des gens dans les échanges centralisés (CEX), les cadres travaillant sur les CEX ont exprimé leurs sentiments sur la façon dont ils pourraient regagner la confiance des utilisateurs. Le 25 novembre, Cointelegraph s’est entretenu avec divers leaders des échanges cryptomonnaies et a constaté que beaucoup sont convaincus que l’industrie peut encore récupérer après FTX.