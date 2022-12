Celsius veut prolonger le délai de réclamation alors que les frais d’avocat augmentent | Cryptomonnaie

Le prêteur de crypto en faillite Celsius Network prévoit de déposer une requête qui prolongerait d’un mois le délai imparti aux utilisateurs pour soumettre leurs réclamations.

La communauté crypto a commencé à s’impatienter, notant que les frais d’avocat de Celsius ont continué de s’accumuler et rongent la succession du prêteur.

Dans un message Twitter du 29 décembre, Celsius a annoncé qu’il demanderait une prolongation qui prolongerait la date limite actuelle pour les réclamations du 3 janvier 2023 au début février 2023.

Le tribunal des faillites doit entendre la requête le 10 janvier et, selon Celsius, le délai du 3 janvier sera prolongé au moins jusqu’à cette date.

Le processus de réclamation permet aux créanciers qui estiment avoir droit à un paiement de déposer une réclamation pendant la procédure de faillite. Jusqu’à présent, les créanciers de Celsius ont fait plus de 17 200 réclamations au 29 décembre.

Cependant, les créanciers de Celsius semblent inquiets car les frais administratifs de Celsius ont continué d’augmenter depuis son premier dépôt de bilan en juillet. Un rapport du Financial Times du 27 décembre a noté que les frais facturés par les banquiers, avocats et autres conseillers dans le dossier de la faillite avaient déjà atteint 53 millions de dollars.

À titre d’exemple, un relevé d’honoraires du 15 décembre de l’un des cabinets d’avocats représentant Celsius, Kirkland & Ellis, a demandé des honoraires de plus de 9 millions de dollars pour le travail effectué au cours des mois de septembre et octobre.

En comparaison, seulement 44 millions de dollars ont jusqu’à présent été réservés par Celsius pour être restitués aux clients. Cet argent appartient aux utilisateurs qui n’ont jamais détenu de fonds que dans le cadre du programme de garde et représente une minorité des 4,72 milliards de dollars de dépôts d’utilisateurs détenus par Celsius.

Certains membres de la communauté cryptomonnaie n’ont pas été impressionnés par le dernier retard de la procédure, certains alléguant qu’il s’agit encore d’une autre « tactique de retardement ». Par exemple, un utilisateur a noté « Arrêtez de perdre du temps, arrêtez de prolonger, continuez simplement la procédure et rendez-moi mon argent !!!! » tandis qu’un autre a simplement dit: « Arrêtez de perdre du temps et mon argent. »

Simon Dixon, fondateur de la plateforme d’investissement mondiale BnkToTheFuture, qui a été une voix active dans la procédure de mise en faillite de Celsius, a noté dans un tweet du 23 décembre qu’au moment où les utilisateurs pourront récupérer leurs fonds auprès de Celsius, ils ne devraient s’attendre qu’à reçoivent environ 50% de ce qu’ils ont investi.

À la demande de Celsius, le syndic américain, et du comité des créanciers non garantis, le juge Martin Glenn avait nommé le 20 octobre son collègue Christopher Sontchi au poste d' »examinateur des honoraires », dont le travail consiste à négocier et à approuver les honoraires fixés par les avocats. et d’autres professionnels du dossier.

L’examinateur des frais est également payé sur la succession de Celsius, le dernier relevé de frais soumis le 21 décembre demandant un peu moins de 20 000 $ pour le travail effectué en novembre.