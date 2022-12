À quoi s’attendre de la crypto l’année après FTX | Cryptomonnaie

Les utilisateurs cherchent toujours à éloigner leurs fonds des échanges centralisés, ouvrant la voie à la prospérité d’alternatives basées sur la blockchain.

La crypto-monnaie a eu son moment Lehman avec FTX – ou, peut-être, une autre instant Lehman. Le ralentissement macroéconomique n’a pas épargné la crypto, et au fur et à mesure que novembre avançait, personne ne savait que nous allions vers l’effondrement d’un empire valant des milliards de dollars.

Alors que les rumeurs de faillite commençaient à se répandre, une panique bancaire était inévitable. Sam « SBF » Bankman-Fried, l’altruiste autrefois efficace maintenant assigné à résidence, a continué à affirmer que les actifs étaient « bien ». Bien sûr, ils ne l’étaient pas. De Genesis à Gemini, la plupart des grandes organisations de cryptomonnaie ont été touchées par l’effet de contagion par la suite.

Le problème avec les échanges comme Binance, Coinbase et FTX

Maintes et maintes fois, la faible couche de stabilité a été brisée par le marteau des tensions macroéconomiques dans une atmosphère de centralisation. On peut affirmer que les systèmes centralisés se développent rapidement pour la même raison : ils valorisent l’efficacité par rapport à la tolérance au stress. Alors que la finance traditionnelle réalise des cycles économiques sur plusieurs décennies, la nature rapide du Web3 nous a aidés à apprécier – ou plutôt à mépriser – les dangers posés par les échanges centralisés.

Les problèmes qu’ils posent sont simples mais de grande envergure : ils piègent les investisseurs sceptiques et intelligents dans un faux sentiment de sécurité. Tant que nous sommes dans un marché « haussier », qu’il soit organique ou manipulé, il y a beaucoup moins de rapports à publier sur les bilans défaillants et les antécédents louches. L’inconvénient de la complaisance réside précisément dans le moment où ce n’est pas le cas.

La voie à suivre, pour la plupart des personnes qui ont été blessées par l’effondrement de FTX, serait de commencer à utiliser des portefeuilles d’auto-garde. Alors que les investisseurs de détail se démènent pour retirer leur crypto des échanges centralisés, la plupart d’entre eux doivent comprendre l’ampleur du problème de centralisation. Cela ne s’arrête pas aux investisseurs de détail qui stockent leurs actifs dans des portefeuilles chauds ou froids ; au lieu de cela, cela se transforme simplement en une autre question : sous quel actif garez-vous votre richesse ?

Souvent salué comme l’épine dorsale de l’écosystème cryptomonnaie, Tether USDT ↓ 1,00 $ a été critiqué à plusieurs reprises pour ne pas avoir prétendument les actifs nécessaires pour sauvegarder les dépôts de ses utilisateurs. Cela indique qu’en cas de panique bancaire, Tether ne serait pas en mesure de rembourser ces dépôts et le système s’effondrerait. Bien qu’il ait résisté à l’épreuve du temps – et des marchés baissiers – certaines personnes averses au risque pourraient ne pas pousser leur chance contre un événement potentiel de depeg. Votre prochaine option est, bien sûr, USD Coin USDC ↑ 1,00 $, qui est alimenté par Circle. C’était une option fiable pour les vétérans de la cryptomonnaie jusqu’à ce que l’USDC associé au protocole Tornado Cash soit gelé par Circle lui-même, nous rappelant une fois de plus les dangers de la centralisation. Alors que Binance USD (BUSD) est littéralement soutenu par Binance, un échange centralisé, Dai DAI ↑ 1,00 $ est frappé après que l’Ether ETH ↓ 1 191 $ soit déposé dans le protocole Maker, ce qui fait que le système stable repose sur le prix des actifs risqués.

Il existe également un risque de contrepartie ici, car vous devez croire les auditeurs sur parole lorsqu’ils disent qu’un protocole particulier a les atouts pour restituer vos dépôts. Même dans la course haussière, il y a eu des cas où ces évaluations ont été jugées peu fiables, il est donc peu logique de les croire carrément dans des circonstances aussi éprouvantes. Pour un écosystème qui repose tant sur l’indépendance et la vérification, la crypto semble mettre en place toute une performance de plaidoiries itératives «faites-moi confiance».

Où cela nous mène-t-il maintenant ? Les régulateurs regardent l’industrie de la cryptomonnaie avec la colère de la justice, tandis que les passionnés pointent du doigt plusieurs acteurs pour avoir conduit à ce moment. Certains disent que SBF est le principal coupable, tandis que d’autres envisagent l’hypothèse selon laquelle le PDG de Binance, Changpeng Zhao, est responsable de la perte de confiance dans l’écosystème. En cet « hiver », les régulateurs semblent convaincus que les êtres humains et les protocoles qu’ils élaborent nécessitent une législation et une réglementation.

Les utilisateurs quittant FTX, Binance, Coinbase et d’autres échanges sont une source d’espoir

Il ne s’agit plus de savoir si l’industrie doit abandonner les échanges centralisés. Il s’agit plutôt de savoir comment nous pouvons améliorer la finance décentralisée (DeFi) d’une manière qui ne porte pas atteinte à la vie privée tout en réduisant les notions actuelles selon lesquelles il s’agit du «Far West». Les régulateurs – aux côtés des investisseurs – s’éveillent à l’idée rénovée d’organisations centralisées s’effondrant sous le stress. La mauvaise conclusion à tirer serait que les échanges centralisés doivent être plus étroitement réglementés. L’optimiste et honnête est qu’ils doivent être abandonnés au profit de DeFi à un rythme beaucoup plus élevé.

DeFi a été développé pour éviter complètement ces risques. L’une de ces méthodes consiste à développer des simulateurs basés sur des agents qui modélisent le risque de tout protocole de prêt. En utilisant des données en chaîne, des techniques d’évaluation des risques éprouvées et la composabilité de DeFi, nous testons l’écosystème de prêt. DeFi offre la transparence nécessaire à de telles activités, contrairement à ses homologues centralisés, qui permettent de masquer les fonds et de les réhypothéquer en privé jusqu’au point de s’effondrer.

Une telle surveillance peut être effectuée en temps réel dans DeFi, permettant aux utilisateurs d’avoir une vue constante de la santé d’un protocole de prêt. Sans une telle surveillance, les événements d’insolvabilité qui ont eu lieu dans le secteur financier centralisé sont rendus possibles et peuvent ensuite déclencher une cascade de liquidations à mesure que la chaîne d’exposition s’effondre.

Imaginez si tous les actifs de FTX étaient surveillés en temps réel et affichés dans une ressource accessible au public. Un tel système aurait empêché FTX d’agir de mauvaise foi envers ses clients dès le départ, mais même s’il y avait trop d’effet de levier non garanti qui conduirait à un effondrement, cela se serait vu, et la contagion aurait été atténuée.

La stabilité d’un système de prêt dépend de la valeur de la garantie fournie par les emprunteurs. À tout moment, le système doit disposer d’un capital suffisant pour devenir solvable. Les protocoles de prêt l’appliquent en obligeant les utilisateurs à surgarantir leurs emprunts. Bien que ce soit le cas avec les protocoles de prêt DeFi, ce n’est pas le cas lorsque quelqu’un utilise un échange centralisé et utilise d’immenses quantités d’effet de levier avec peu ou pas de garantie.

Cela indique que les protocoles de prêt DeFi, en particulier, sont protégés contre trois principaux vecteurs d’échec : la centralisation (c’est-à-dire l’erreur humaine et les humains tombant dans la cupidité des conflits d’intérêts), le manque de transparence et la sous-garantie.

Enfin, pour les régulateurs, s’éloigner des systèmes centralisés ne les dispense pas de la responsabilité – ni n’élimine la nécessité – de réglementer même les espaces décentralisés. Étant donné que ces systèmes ne peuvent être réglementés que dans une certaine mesure, ils sont beaucoup plus fiables pour la prise de décision et la prévisibilité. Un code reproduira son contenu à moins qu’un risque systémique ne soit trouvé en son sein, et c’est pourquoi il est plus facile de se limiter à des codes particuliers et de proposer des réglementations autour d’eux plutôt que de croire que chaque partie humaine agira dans l’intérêt du groupe dans son ensemble . Pour commencer, les régulateurs peuvent commencer à tester les applications DeFi en ce qui concerne la taille et la transparence des transactions.