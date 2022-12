First Mover Asia: Bitcoin recule plus loin dans la morosité | Cryptomonnaie

La plus grande crypto par capitalisation boursière est tombée en dessous de 16,5 000 $ à un moment donné mercredi. AUSSI: L’analyste de recherche de CoinDesk, George Kaloudis, classe ses cinq principaux désagréments de l’industrie avec FTX en tête de liste.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin, ether et la plupart des autres principales crypto-monnaies ont passé mercredi dans le rouge.

Insights: Au cours de cette dernière semaine de 2022, First Mover Asia revisite quelques-unes des colonnes les plus remarquables de CoinDesk (CD). Dans sa dernière newsletter Crypto Long and Short, l’analyste de recherche CD George Kaloudis a examiné cinq des événements et tendances les plus ennuyeux en 2022. Sans surprise, en tête de sa liste, Kaloudis a écrit sur sa colère contre FTX (pour la fraude), les preneurs de risques imprudents (pour la flexion) et de nombreux utilisateurs de Twitter (pour le culte du héros de l’ancien PDG Sam Bankman-Fried). »

Des prix

Prix ​​BTC/ETH par indices CoinDesk ; l’or est le prix au comptant du COMEX. Prix ​​à partir de 16 h HE environ

Un autre jour sombre pour Bitcoin

De James Rubin

Mercredi, Bitcoin a ajouté une autre cuillerée de morosité à une année déjà sombre.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a récemment baissé d’un point de pourcentage au cours des dernières 24 heures pour s’échanger juste au-dessus de 16 500 $. La BTC s’est accrochée plus près de 17 000 dollars depuis la mi-décembre au milieu des inquiétudes du marché concernant les dernières incertitudes macroéconomiques et la probabilité accrue que la banque centrale américaine ajoute à son récent régime de hausses de taux d’intérêt.

Dans une interview avec le programme First Mover de CoinDesk TV, Brent Xu, fondateur et PDG du hub DeFi inter-chaînes Umee, a déclaré que les marchés semblent destinés à poursuivre leur négativité actuelle jusqu’en 2023. « Les marchés vont toucher le fond vers Q2 à Q3, « , a déclaré Xu. « Nous allons voir encore six à 12 mois de sentiment négatif, peut-être 18 mois. »

Pourtant, il a ajouté qu’il s’attend à « de meilleurs développements » à long terme.

Ether a récemment changé de mains un peu moins de 1 200 $ pour une deuxième journée consécutive, en baisse de plus de 2 % par rapport à mardi, à la même heure. Les autres cryptos majeurs en valeur marchande étaient largement dans le rouge au milieu des échanges tièdes qui sont typiques pour la plupart des actifs à la fin de l’année. SOL, le jeton de la blockchain Solana, et APT, la crypto-monnaie native du système de blockchain Aptos ont respectivement baissé de plus de 11% et 10%. Le CoinDesk Market Index (CDI), un indice mesurant les performances des cryptos, a récemment chuté de 1,86%.

Les indices boursiers américains ont légèrement glissé alors que les investisseurs ruminaient les implications de la réouverture de ses frontières par la Chine après des mois de verrouillage de Covid. Le Nasdaq, axé sur la technologie, et le S&P 500, qui a une forte composante technologique, ont respectivement baissé de 1,4 % et 1,2 %. Les actions se négocient généralement latéralement à cette période de l’année, bien qu’une vente massive d’actions Tesla ce mois-ci et des annulations massives de Southwest Airlines puissent modifier ce cours traditionnel.

Pendant au moins une journée, quelques histoires légèrement positives ont remplacé les derniers développements de la crise actuelle de l’échange de crypto FTX parmi les gros titres de l’industrie. Le mineur de Bitcoin Argo Blockchain (ARBK) a évité de déposer une demande de mise en faillite après avoir accepté de vendre son installation minière de Dickens Country, au Texas, à Galaxy Digital pour 65 millions de dollars et obtenu un prêt de 35 millions de dollars auprès de la société de services financiers axée sur la cryptomonnaie.

Plus tôt dans la journée (HKT), CoinDesk a également signalé que MicroStrategy (MSTR), le fournisseur de logiciels d’entreprise cofondé par le promoteur de la cryptomonnaie Michael Saylor, a ajouté à son stock de bitcoins (BTC), achetant environ 2 395 bitcoins pour 42,8 millions de dollars entre 1er novembre et 21 décembre via sa filiale MacroStrategy

Xu d’Umee a déclaré que la récente hausse des conditions macroéconomiques et la stabilité des prix de la cryptomonnaie ont été gênantes pour le trading d’options. « Si vous êtes un trader d’options, pas beaucoup de volatilité », a déclaré Xu. « Chaque fois qu’il y a des mouvements de prix, ils ne se maintiendront pas assez longtemps pour former une tendance notable.

Il a ajouté: « Ce n’est tout simplement pas le meilleur moment pour investir dans des actifs cryptomonnaies. »

Les plus gros gagnants

Il n’y a pas de gagnants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Solana SOL −11,7 % Plate-forme de contrat intelligente Terre LUNA −6,5 % Plate-forme de contrat intelligente Boucle CRL −5,6 % Plate-forme de contrat intelligente

Connaissances

5 choses cryptomonnaies qui m’ont énervé en 2022

Par Georges Kaloudis

Ci-joint ne sont que cinq des choses liées à la cryptomonnaie qui m’ont traversé la peau en 2022. Il y en avait bien plus que cinq, mais des choses évidentes comme « le marché a baissé » ne sont pas incluses car elles ne sont pas amusantes à écrire.

1. La fraude FTX/Alameda/SBF

C’est probablement la énième millionième fois que vous lisez une version d’une personne crypto en colère contre cela, mais je suis toujours en colère contre FTX (pour la fraude), les preneurs de risques téméraires (pour la flexion) et de nombreux Twitter- ers (pour le culte des héros). Je pense que la fraude parle d’elle-même. Le détournement de fonds (ou quoi que ce soit) chez FTX a blessé de vraies personnes. Frotter du sel dans la plaie: j’ai pu poser quelques questions au fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, des mois avant l’effondrement de son échange, sur un programme télévisé CoinDesk, mais je n’ai rien dit de percutant. Nous avons surtout parlé du Super Bowl.

2. Les fondateurs de fonds spéculatifs crypto fléchissent

Mon cerveau soulève au moins deux fourches pour les gens du fonds spéculatif crypto Three Arrows Capital (3AC). C’est une chose d’être un peu ennuyé par les fonds spéculatifs à fort effet de levier (comme 3AC) qui font des choses risquées en général ; c’en est une autre d’être ennuyé par la flexion associée (c.-à-d. « se montrer ») qui a eu lieu sur les médias sociaux et ailleurs alors que les fonds spéculatifs à fort effet de levier ont récolté de l’argent ces dernières années.

Mais il a été révélé lors de la procédure de liquidation que les co-fondateurs de 3AC, Kyle Davies et Su Zhu, avaient payé un superyacht de 50 millions de dollars avec les fonds de l’entreprise tout en affirmant que « 100K ETH est de la poussière ». Appeler 100 000 éthers « poussière », c’était appeler 400 millions de dollars « pas beaucoup d’argent ». 3AC s’est effondré. De plus, le superyacht a été nommé : « Much Wow ».

Ouais je sais.

Beaucoup de grincer des dents.

Événements importants

17 h HKT/SGT (9 h UTC) : Masse monétaire M3 de la Banque centrale européenne (novembre 3 mois/Annuel)

21 h 30 HKT/SGT (13 h 30 UTC) : premières demandes de chômage aux États-Unis (23 décembre)