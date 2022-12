Prédiction des prix des crypto-monnaies : Uniswap, FTX et Bitcoin – American Wrap 28 décembre | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin (BTC) ne correspond pas à la dynamique du marché mondial, car les commerçants se tournent vers les obligations pour plus de sécurité au cours de la dernière semaine de l’année. Cette décision intervient après que l’indice des prix du logement aux États-Unis indique une forte baisse de la valeur des maisons à travers les États-Unis et qu’une vente aux enchères d’obligations à 2 ans par le Trésor américain a reçu un nombre démesuré d’offres – plus que depuis 2017. Le marché obligataire a tellement évolué que la baisse de taux prévue pour 2023, visible dans les CME Fed Fund Futures, a été évaluée et s’est transformée en hausses tout au long de 2023.

Le ministère américain de la Justice enquête sur le piratage mystérieux qui a frappé l’effondrement de l’échange FTX. Après que FTX ait été frappé par une crise de liquidité, l’échange a été la cible d’un exploit et 372 millions de dollars en crypto-monnaies ont été détournés de l’échange. Une enquête menée par les procureurs fédéraux peut aider à déterminer si l’événement était un travail interne.

L’action des prix d’Uniswap (UNI) effectue une cassure nette sous la formation de fanion qui a été marquée sur les graphiques après ce qui aurait pu être un piège à traders mardi. Au lieu de cela, les commerçants d’UNI se vendent alors que l’indice de force relative (RSI) plonge davantage. Alors que d’autres classes d’actifs confirment le ton de l’aversion au risque, attendez-vous à voir UNI glisser en dessous de 4,80 $ d’ici ce week-end.