Analyse des prix UNI: les commerçants Uniswap sortent du fanion, à la recherche d’une baisse de 10% | Cryptomonnaie

Le prix Uniswap effectue une nette cassure baissière d’un modèle de prix fanion.

Les commerçants d’UNI sortent des crypto-monnaies alors que les marchés voient des mouvements substantiels entre les actifs.

Attendez-vous à voir plus d’un ralentissement vers le réveillon du Nouvel An.

L’action des prix d’Uniswap (UNI) effectue une cassure nette sous la formation de fanion qui a été marquée sur les graphiques après ce qui aurait pu être un piège à traders mardi. Au lieu de cela, les commerçants d’UNI se vendent alors que l’indice de force relative (RSI) plonge davantage. Alors que d’autres classes d’actifs confirment le ton de l’aversion au risque, attendez-vous à voir UNI glisser en dessous de 4,80 $ d’ici ce week-end.

Uniswap est indéniablement en passe de tester le creux de novembre

Le prix d’Uniswap chute à près de 2% ce mercredi matin lors de la session ASIA PAC et européenne après que les traders ont franchi la ligne de tendance ascendante inférieure d’une formation de fanion, dans laquelle l’action des prix se négocie depuis novembre. Il y avait une chance que la cassure de mardi soit un piège à traders, car les traders pourraient remonter jusqu’à la ligne de tendance ascendante. Au lieu de cela, le support a été cassé ce mercredi et le prix devrait encore baisser.

Les commerçants d’UNI voudront s’écarter pour éviter d’être pris dans le mouvement boule de neige qui suivra dans les jours restants de 2022. Attendez-vous à voir un plongeon vers 4,80 $ et un flirt avec 4,73 $ alors qu’un nouveau plus bas depuis novembre pourrait être atteint. Les pertes devraient être assez contenues à environ 8 %, avec un gros risque que le prochain support n’arrive plus qu’à environ 4,46 $, soit 6 % supplémentaires, atteignant près de 14 % des pertes.

Graphique journalier UNI/USD

Un retour à la hausse pourrait encore être possible, ce qui indiquerait que la ligne verte de tendance ascendante serait testée et cassée à la hausse. Ne vous attendez pas à des rallyes audacieux qui seront largement prolongés, mais échangez plutôt vos positions assez contenues. Attendez-vous à voir beaucoup de prises de bénéfices et un large fondu une fois que 5,60 $ seront testés près de la ligne de tendance descendante rouge, confirmant que le fanion est de retour.