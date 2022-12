Le ministère américain de la Justice a lancé une enquête sur le piratage d’échange FTX de 372 millions de dollars | Cryptomonnaie

Le ministère américain de la Justice a lancé une enquête sur le piratage mystérieux de l’échange FTX en faillite.

L’enquête criminelle menée par les procureurs fédéraux approfondira l’incident de piratage et déterminera si l’exploit était un travail interne.

La contagion FTX a perturbé l’écosystème crypto et a exhorté les régulateurs à travailler sur leur cadre de réglementation crypto.

Le ministère américain de la Justice enquête sur le piratage mystérieux qui a frappé l’effondrement de l’échange FTX. Après que FTX ait été frappé par une crise de liquidité, l’échange a été la cible d’un exploit et 372 millions de dollars en crypto-monnaies ont été détournés de l’échange. Une enquête menée par les procureurs fédéraux peut aider à déterminer si l’événement était un travail interne.

Lisez aussi: L’activité des baleines Bitcoin signale la possibilité d’une course haussière historique en BTC si cela se produit

Le ministère américain de la Justice enquête sur le piratage d’échange FTX

Le département américain de la Justice, un département exécutif fédéral du gouvernement des États-Unis chargé de l’application de la loi fédérale et de l’administration de la justice, a ouvert une enquête sur le piratage FTX de 372 millions de dollars. Peu de temps après que le jeton FTT natif de l’échange en faillite ait chuté de 22 $ à 2 $, la nouvelle des fonds d’utilisateurs détournés et de l’insolvabilité a fait la une des journaux.

L’effondrement de l’échange FTX de Samuel Bankman-Fried a envoyé des ondes de choc à travers l’écosystème crypto. L’échange était évalué à 32 milliards de dollars à un moment donné, et maintenant il est en faillite. Malgré les retombées, il existe des traces de transactions et des rapports selon lesquels des fonds volés ont été blanchis dans Bitcoin et Ethereum.

Le ministère de la Justice a lancé une enquête sur le piratage anormal de FTX pour découvrir les traces des transactions et des rapports associés à l’événement. Des rapports ont révélé que des actifs cryptomonnaies volés ont été blanchis dans Bitcoin et Ethereum.

L’enquête criminelle sur les avoirs volés est distincte des accusations de fraude portées contre Samuel Bankman-Fried, cofondateur de FTX. Une source proche du dossier a confirmé que les autorités américaines ont gelé les fonds volés, bien que cela ne représente qu’une fraction de l’exploit total.

Le jour où la succession a déposé son bilan, elle a été touchée par l’exploit. Le nouveau PDG de FTX a qualifié l’incident d' »accès non autorisé » aux actifs de la bourse.

Une société d’analyse de blockchain Elliptic a retracé le chemin emprunté par les actifs en chaîne et a conclu que les fonds drainés des portefeuilles FTX ont été échangés contre Ethereum via des échanges cryptomonnaies décentralisés. L’enquête a révélé que les tactiques déployées étaient celles qui sont assez courantes dans les grands hacks.