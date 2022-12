Les portefeuilles Alameda deviennent actifs quelques jours après la mise en liberté sous caution de SBF, la communauté réfléchit à un jeu déloyal | Cryptomonnaie

Le récent mouvement de fonds des portefeuilles d’Alameda quelques jours seulement après la libération sous caution de Sam Bankman Fried a soulevé de nombreux sourcils quant au moment choisi.

Les portefeuilles cryptomonnaies associés à la société commerciale aujourd’hui en faillite Alameda Research, la société sœur de FTX, ont été vus transférer des fonds quelques jours seulement après la libération de l’ancien PDG Sam Bankman Fried avec une obligation de 250 millions de dollars.

Le transfert de fonds depuis les portefeuilles Alameda a suscité la curiosité de la communauté, mais plus que cela, la manière dont ces fonds ont été transférés a attiré l’attention de la communauté. Il a été constaté que le portefeuille Alameda échangeait des morceaux d’ERC20 contre ETH / USDT, puis les 1 196 USD Ether ETH et USDT USDT 1,00 USD ont été acheminés via des échangeurs et des mélangeurs instantanés.

Par exemple, une adresse de portefeuille qui commence par 0x64e9 a reçu plus de 600 ETH de portefeuilles appartenant à Alameda, une partie a été échangée contre USDT tandis que l’autre partie de la transaction a été envoyée à ChangeNow.

L’analyste en chaîne ZachXBT a noté que le portefeuille Alameda échangeait finalement les fonds contre Bitcoin BTC 16 657 $ en utilisant des échanges décentralisés tels que FixedFloat et ChangeNow. Ces plateformes sont souvent utilisées par les pirates et les exploiteurs pour masquer leurs itinéraires de transaction.

Les fonds sont échangés contre BTC

La saga FTX sans fin voit une nouvelle tournure chaque jour, et le dernier transfert de fonds pour récupérer tout ce qui reste dans ces portefeuilles cryptomonnaies inquiète la communauté.

Beaucoup ont émis l’hypothèse que le schéma selon lequel ces fonds sont échangés ressemble à un exploiteur, mais étant donné le passé criminel connu de Bankman-Fried, beaucoup ont émis l’hypothèse que cela pourrait être un travail d’initié de retirer tout ce qui reste dans ces portefeuilles.

L’appel vient de l’intérieur de la maison…

D’autres ont remis en question les conditions de la mise en liberté sous caution et ont demandé pourquoi il avait accès à Internet. Un utilisateur a écrit que l’ancien PDG « essayait désespérément de faire sortir de l’argent », ajoutant : « Pourquoi sa condition de libération sous caution n’incluait-elle aucun accès à un ordinateur ou à Internet ? »

Les mouvements de fonds en cours des portefeuilles Alameda ont coïncidé avec la libération sous caution de Bankman Fried, de même juste après le dépôt de bilan de FTX le 11 novembre, les portefeuilles d’échange ont été piratés pour des millions de dollars. Le ministère de la Justice des États-Unis enquête actuellement sur l’exploit FTX de 352 millions de dollars juste après son dépôt de bilan.