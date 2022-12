Le mineur de Bitcoin Argo évitera la faillite avec un renflouement de 100 millions de dollars de la galaxie de Novogratz | Cryptomonnaie

Le mineur de Bitcoin Argo Blockchain (ARBK) évitera de déposer une demande de mise en faillite, après avoir accepté de vendre son installation minière Helios à Dickens Country, Texas, à Galaxy Digital (GLXY) pour 65 millions de dollars.

Le mineur obtiendra également un nouveau prêt de 35 millions de dollars de la société de services financiers axés sur la cryptomonnaie de Mike Novogratz, qui sera garanti par l’équipement minier d’Argo, selon un communiqué envoyé à CoinDesk.

« Au cours des derniers mois, nous avons cherché un moyen de continuer à exploiter le marché baissier, de réduire notre endettement et de maintenir l’accès au réseau électrique unique du Texas », a déclaré Peter Wall, PDG d’Argo, à CoinDesk. « Cet accord avec Galaxy atteint tous ces objectifs, et il nous permet de vivre pour nous battre un autre jour », a-t-il ajouté.

La transaction aidera Argo à renforcer son bilan et à éviter la faillite après s’être retrouvée dans une situation précaire lorsqu’un accord de financement de 27 millions de dollars a échoué en octobre. Plus tôt ce mois-ci, le mineur a déclaré qu’il était en négociations avancées pour vendre certains de ses actifs et effectuer une opération de financement d’équipement afin d’éviter le dépôt de bilan en vertu du chapitre 11.

L’accord a été structuré pour renforcer le bilan et la structure du capital d’Argo, a déclaré Chris Ferraro, président et directeur des investissements chez Galaxy, à CoinDesk. Lorsque le mineur a lancé son processus, « nous étions en mesure de résoudre complètement le problème pour Argo, tout en accélérant l’expansion de nos propres capacités minières », a-t-il ajouté.

De plus, Argo conclura un accord d’hébergement de deux ans avec Galaxy, garantissant une place pour les ordinateurs d’Argo afin de continuer à exploiter l’installation Helios, selon le communiqué.

Helios, qui était la plus grande installation minière d’Argo, a jusqu’à 180 mégawatts (MW) de capacité électrique et deviendra l’exploitation minière phare de Galaxy. L’installation a commencé ses opérations en mai sous Argo, avec un plan pour atteindre 800 mégawatts (MW) de consommation d’énergie et 20 exahash/seconde (EH/s) de puissance de calcul. S’il est étendu à sa pleine capacité, il pourrait faire de Galaxy l’un des plus grands mineurs de bitcoins.

Le crypto-mineur, dont les actions se négocient à la Bourse de Londres (ARB) et au Nasdaq (ARBK), a déclaré mardi qu’il avait demandé une suspension de 24 heures des échanges américains. La Bourse de Londres était déjà fermée en raison d’un jour férié au Royaume-Uni.

Argo fait partie de plusieurs mineurs qui luttent pour rester à flot alors que la hausse des prix de l’énergie augmente les coûts, tandis que les prix obstinément bas du bitcoin réduisent les revenus. Ce mois-ci, Core Scientific (CORZ), l’un des plus grands mineurs en termes de puissance de calcul, a déposé son bilan, tandis que Compute North, une autre grande entreprise de l’espace, a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 fin septembre. Le mineur de Bitcoin Greenidge a également déclaré avoir conclu un accord de restructuration de la dette avec son prêteur NYDIG, bien que des risques de faillite se profilent toujours pour l’entreprise.

« Une infrastructure de qualité et l’accès à une énergie à faible coût sont les pierres angulaires d’une opération minière réussie, faisant de l’acquisition d’Helios une étape incroyable pour la croissance de l’activité minière de Galaxy », a déclaré Amanda Fabiano, responsable de l’exploitation minière chez Galaxy, dans le communiqué.

Opportunité de marché baissier

L’hiver brutal de la cryptomonnaie, exacerbé par l’implosion de l’échange cryptomonnaie FTX, a non seulement causé des souffrances à l’industrie, mais a également créé des opportunités pour certains investisseurs d’acquérir des actifs cryptomonnaies à des valorisations beaucoup moins chères.

La transaction sera la deuxième de ce type en un mois pour Galaxy. Le 13 décembre, Galaxy a acheté la plate-forme d’auto-conservation cryptomonnaie GK8 auprès du prêteur crypto en faillite Celsius à un prix « sensiblement inférieur » à ce que Celsius avait payé il y a un an.

Helios sera la deuxième installation minière de bitcoins prévue que Galaxy possédera et exploitera, car la société a déclaré qu’elle travaillait activement sur plusieurs solutions à plus long terme pour diversifier et réduire le risque de contrepartie pour son unité minière. Galaxy a récemment commencé la construction de son premier site minier exclusif au Texas, qui devrait être pleinement opérationnel d’ici janvier 2023, selon son rapport sur les résultats du troisième trimestre.

« Galaxy aspire à être l’un des nœuds les plus fiables de l’avenir décentralisé », a déclaré Ferraro dans le communiqué. « L’acquisition d’Helios représente une nouvelle étape au cours de notre parcours de deux ans dans l’extraction de bitcoins qui augmente notre échelle d’exploitation et l’étendue de nos solutions, créant une valeur durable pour le plus grand réseau d’actifs numériques décentralisés et pour les actionnaires », a-t-il ajouté.

