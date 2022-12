First Mover Asia: Bitcoin dérive plus bas alors que l’hiver crypto se poursuit | Cryptomonnaie

AUSSI: Le chroniqueur de CoinDesk David Z. Morris a joué le devin sur la gravité des allégations contre Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG de l’échange de crypto FTX en difficulté.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin a baissé dans les échanges de mardi, mais pas beaucoup car les prix de la cryptomonnaie sont restés en grande partie gelés près des niveaux qu’ils ont maintenus pendant une semaine.

Insights: Au cours de cette dernière semaine de 2022, First Mover Asia revisite quelques-unes des meilleures histoires les plus percutantes de CoinDesk (CD) de l’année écoulée. Moins d’un mois après qu’une histoire de CD a conduit à l’implosion du géant de l’échange de crypto FTX en novembre, le chroniqueur en chef David Z. Morris s’est concentré sur la gravité des infractions du PDG Sam Bankman-Fried. Le ministère américain de la Justice a par la suite accusé Bankman-Fried de fraude électronique et d’autres crimes présumés. Après avoir déposé une caution, il est confiné au domicile californien de ses parents, sauf pour faire de l’exercice, et doit porter un dispositif de repérage.

Des prix

Prix ​​BTC/ETH par indices CoinDesk ; l’or est le prix au comptant du COMEX. Prix ​​à partir de 16 h HE environ

Marchés gelés, une dérive du Bitcoin

De James Rubin

Le bitcoin a baissé dans les échanges de mardi, mais pas beaucoup, car les investisseurs ont poursuivi leur hibernation historique de fin d’année. Les prix de la cryptomonnaie restent gelés près des niveaux qu’ils ont maintenus pendant une grande partie des deux dernières semaines.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a récemment changé de mains à 16 700 $, en baisse de 1,3 % au cours des dernières 24 heures, mais proche de son support le plus récent un peu moins de 17 000 $. Le prix de BTC est resté résilient au cours des deux derniers mois, malgré les retombées croissantes de l’implosion de l’échange de crypto FTX.

Dans une interview de CoinDesk TV First Mover, Martin Leinweber, stratège des produits d’actifs numériques chez Market Vector Indexes, a noté la force du bitcoin par rapport aux autres cryptos. « Si vous regardez les pièces qui démontrent une force relative, c’est-à-dire les pièces qui ont le moins chuté par rapport au sommet historique, vous remarquerez des noms que presque personne n’aurait imaginés, surtout si l’on considère le classement », a déclaré Leinweber. « Le bitcoin n’était donc pas la pièce la plus défensive que l’on pourrait attendre d’une réserve de valeur. »

Ether s’échangeait récemment un peu plus de 1 200 $, également en baisse de 1,3 % par rapport à lundi, à la même heure. La plupart des autres cryptos majeures étaient légèrement dans le rouge avec LINK, le jeton de la plate-forme logicielle Chainlink, et CRO, la crypto-monnaie native de l’échange Crypto.com, chacune coulant de plus de 2 %. Le CoinDesk Market Index (CDI), un indice mesurant les performances des cryptos, a chuté de 1,15%.

Les principaux indices boursiers ont clôturé mitigés après une journée de bonnes et de mauvaises nouvelles au cours de laquelle la Chine a annoncé qu’elle autoriserait les voyageurs internationaux à entrer à nouveau dans le pays, mais la Russie a déclaré qu’elle interdirait les ventes de pétrole aux pays qui avaient fixé un prix plafond de 60 dollars le baril – le dernières retombées de l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie. La façon dont les mouvements affecteront les prix dans le monde est incertaine. Le pétrole brut Brent, une mesure largement surveillée des marchés mondiaux de l’énergie, se vendait récemment à 85 $ le baril, un gain de 11 % au cours des trois dernières semaines. Le Nasdaq, riche en technologies, a chuté de 1,4 %, mais le Dow Jones Industrial Average a légèrement augmenté.

Pendant ce temps, la saga triste et peu recommandable de FTX s’est poursuivie avec des documents déposés devant un tribunal des Caraïbes montrant que l’ancien PDG Sam Bankman-Fried avait emprunté des centaines de millions de dollars à Alameda Research pour acheter sa participation dans l’application commerciale Robinhood Markets (HOOD).

Dans un affidavit avant son arrestation, Bankman-Fried a déclaré que lui et le co-fondateur de FTX, Gary Wang, avaient emprunté plus de 546 millions de dollars à Alameda via des billets à ordre en avril et mai. Ils ont utilisé cet argent pour capitaliser Emergent Fidelity Technologies Ltd., la société écran qui a acheté en mai une participation de 7,6 % dans Robinhood.

La crise FTX a renouvelé les appels à une réglementation plus stricte environ sept mois après que le stablecoin TerraUSD (UST) a perdu son ancrage au dollar. L’effondrement consécutif de l’écosystème Terra au printemps a secoué les législateurs qui avaient hésité à créer des directives plus strictes ciblant les actifs numériques pour intensifier leurs efforts. Pour l’instant, peu de résultats concrets ont été obtenus, bien que de nombreux initiés de la cryptomonnaie s’attendent à des changements au cours de l’année à venir et au-delà pour protéger les investisseurs.

Leinweber, de Market Vector Indexes, a déclaré qu’il adopterait la réglementation sur les pièces stables. « Je salue ces réglementations », a-t-il déclaré. « Cela conduira à plus de dollars dans cet espace. Il y en a quelques-uns non réglementés et moins bien construits. Mais ce sont aussi de bonnes pièces stables. »

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Terre LUNA +4,1% Plate-forme de contrat intelligente XRP XRP +0,6% Devise Cosmos ATOME +0,3% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Dogecoin DOGE −2,9 % Devise Gala GALA −2,8 % Divertissement Décentralisé MANA −2,4 % Divertissement

Connaissances

L’effondrement de FTX était un crime, pas un accident

Par David Z. Morris, chroniqueur en chef de CoinDesk

Dans les semaines qui ont suivi la révélation que l’empire de la crypto-monnaie de Sam Bankman-Fried était une maison de mensonges, les organes de presse et les commentateurs grand public ont souvent échoué à donner à leurs lecteurs une évaluation directe de ce qui s’est passé exactement. Les institutions du mois d’août, dont le New York Times et le Wall Street Journal, ont découvert de nombreux faits clés sur le scandale, mais elles ont également semblé à plusieurs reprises minimiser les faits d’une manière qui a atténué l’intention et la culpabilité de Bankman-Fried.

Il est maintenant clair que ce qui s’est passé à l’échange de crypto FTX et au fonds spéculatif Alameda Research impliquait une variété de fraudes conscientes et intentionnelles destinées à voler de l’argent aux utilisateurs et aux investisseurs. C’est pourquoi une récente interview du New York Times a été largement ridiculisée pour avoir semblé encadrer l’effondrement de FTX comme le résultat d’une mauvaise gestion plutôt que d’un méfait. Un article du Wall Street Journal a déploré la perte des dons de bienfaisance de FTX, soutenant sans doute la pose philanthropique stratégique de Bankman-Fried. Le co-fondateur de Vox, Matthew Yglesias, chroniqueur judiciaire du statu quo néolibéral, a semblé blanchir ses propres enchevêtrements en attribuant à l’argent de Bankman-Fried le mérite d’avoir aidé les démocrates aux élections de 2020 – évitant ainsi la probabilité que l’argent ait été effectivement détourné.

Peut-être le plus pernicieux, de nombreux points de vente ont décrit ce qui est arrivé à FTX comme une « ruée vers les banques » ou une « ruée sur les dépôts », tandis que Bankman-Fried a insisté à plusieurs reprises sur le fait que la société était simplement surendettée et désorganisée. Ces deux tentatives pour encadrer les retombées obscurcissent le problème central : l’utilisation abusive des fonds des clients.

Les banques peuvent être touchées par des « paniques bancaires » parce qu’elles sont explicitement chargées de prêter des fonds à leurs clients pour générer des rendements. Ils peuvent connaître une pénurie de liquidités à court terme si tout le monde se retire en même temps, sans qu’il y ait de problème à long terme.

Mais FTX et les autres échanges cryptomonnaies ne sont pas des banques. Ils ne font pas (ou ne devraient pas) faire de prêts de type bancaire, de sorte que même une très forte augmentation des retraits ne devrait pas créer de pression sur la liquidité. FTX avait spécifiquement promis aux clients qu’il ne prêterait jamais ni n’utiliserait autrement la crypto qu’ils avaient confiée à l’échange.

Le chroniqueur en chef de CoinDesk, David Z. Morris, déballe son dernier article d’opinion qui soutient que Sam Bankman-Fried, ancien PDG de l’échange de crypto en difficulté FTX, est une fraude.

En réalité, les fonds ont été envoyés à la société de négoce intimement liée Alameda Research, où ils ont été, semble-t-il, tout simplement détournés. Il s’agit, dans les termes les plus simples, d’un vol à une échelle presque sans précédent. Bien que les pertes totales n’aient pas encore été quantifiées, jusqu’à un million de clients pourraient être touchés, selon un document de faillite.

Événements importants

23 h HKT/SGT (15 h UTC) : Ventes de maisons en attente aux États-Unis (nov. MoM/YoY)

20 h HKT/SGT (12 h UTC) : demandes de prêt hypothécaire de la US Mortgage Bankers Association (23 décembre)