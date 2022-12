Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, estime que des facteurs externes suscitent la peur parmi les détenteurs de BNB | Cryptomonnaie

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a minimisé les inquiétudes des utilisateurs, affirmant que des facteurs externes alimentent la peur, l’incertitude et le doute concernant BNB et l’échange.

Binance, la plus grande bourse du monde, a connu un pic de retraits de clients depuis le week-end.

Les rumeurs entourant les allégations de blanchiment d’argent, les affaires de complot de drogue et l’insolvabilité ont entraîné des retraits massifs de l’échange.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, estime que des facteurs externes créent la peur, l’incertitude et le doute (FUD) parmi les utilisateurs de la bourse et les détenteurs de BNB. Binance, la plus grande bourse au monde en volume, a connu une augmentation massive des retraits de sa plateforme, au milieu des préoccupations de blanchiment d’argent.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, s’adresse au FUD entourant l’échange

Binance, la plus grande bourse au monde en termes de volume d’échanges, est entourée de controverses depuis l’effondrement de la bourse FTX de Samuel Bankman-Fried. Binance a connu une augmentation des retraits, y compris une fenêtre de 24 heures où 3 milliards de dollars de crypto-monnaies ont quitté l’échange au cours du mois dernier.

Changpeng Zhao, PDG de Binance, a répondu aux préoccupations des utilisateurs et a déclaré que la récente vague de FUD provenait de facteurs externes. L’exécutif a partagé neuf raisons potentielles de l’incertitude dans un fil Twitter et a fait valoir que des facteurs externes alimentent la peur des investisseurs qui retirent des fonds de la bourse.

Forbes a récemment rapporté que Binance faisait actuellement l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent. Dans le même temps, l’échange de crypto a aidé la Drug Enforcement Administration des États-Unis dans une affaire de complot en matière de drogue. La plateforme a été utilisée pour le blanchiment d’argent par un distributeur de drogues illicites et Binance a coopéré avec les forces de l’ordre, aidant à l’enquête.

Twitter et les plateformes de médias sociaux sont inondées de rumeurs d’insolvabilité de Binance.

Binance et CZ sont actuellement confrontés à des allégations de blanchiment d’argent

Un développement récent a révélé que le PDG de l’échange de crypto a envoyé des e-mails personnels à chaque client et s’est adressé au FUD entourant Binance. Cependant, malgré les assurances de la plate-forme d’échange et du PDG, le nombre de hacks et d’exploits sur la chaîne BNB pourrait poser un défi pour les utilisateurs de faire confiance à la plate-forme et à son jeton natif. BNB se négocie actuellement à 243 $. Le jeton a anéanti 12% de gains pour les détenteurs au cours des deux dernières semaines.