L’écosystème Solana pourrait voir un exode massif de projets NFT partir pour Ethereum et Polygon, voici pourquoi | Cryptomonnaie

Solana a récemment perdu deux projets NFT, y00ts et DeGods, au profit du réseau Polygon et Ethereum, selon des annonces récentes.

L’expert en crypto-monnaie Bitboy a prédit un exode massif de projets de l’écosystème du réseau alternatif Ethereum.

Le prix de Solana est en baisse et l’altcoin risque de subir de nouvelles pertes car il se négocie en dessous des moyennes mobiles exponentielles de 20, 50 et 200 jours.

Solana, un concurrent d’Ethereum pourrait assister à un pic du nombre de projets quittant son écosystème. Les experts en cryptomonnaie pensent que l’exode de DeGods et y00ts pourrait être suivi par d’autres projets NFT en 2023. Les perspectives de prix sur Solana restent baissières pour le premier trimestre 2023.

Solana fera face à des projets NFT sortant pour Ethereum et Polygon

Solana, l’écosystème d’infrastructure web3 a noté une forte baisse des développeurs actifs dans son écosystème. Les principaux projets d’objets de collection numériques DeGods et y00ts ont récemment annoncé qu’ils quittaient le réseau Solana pour Ethereum et Polygon.

L’expert en crypto Bitboy est convaincu que davantage de projets NFT et crypto quitteront bientôt l’écosystème Solana. Alors que deux des projets de jetons non fongibles les plus performants quittent l’écosystème, Bitboy prédit que davantage d’équipes ressentiront le besoin de migrer vers des chaînes de blocs concurrentes comme Ethereum.

Solana a connu plusieurs pannes tout au long de 2022 et des projets sur le réseau ont subi des exploits tout au long de l’année. Couplés à la baisse de l’activité des développeurs sur la blockchain Ethereum-killer, ces facteurs pourraient faire sortir davantage de projets de l’écosystème.

Bitboy a tweeté :

Je suis désolé si cela blesse vos sentiments… mais ce sont des faits. D’autres projets NFT et crypto quitteront Solana.

Les perspectives de prix de Solana restent baissières en 2023

Solana pourrait étendre ses pertes si SOL ne parvient pas à sortir de sa tendance baissière. Sur la base du graphique ci-dessous, Solana se négocie actuellement en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 200 jours (ligne bleue), 50 jours (ligne orange) et 20 jours (ligne verte). Le jeton alternatif Ethereum doit faire un retour au-dessus des EMA et sortir de sa tendance à la baisse de plusieurs mois pour générer des gains pour les détenteurs.

Tableau des prix SOL/USDT

Le graphique ci-dessus montre qu’un engloutissement baissier a anéanti les gains de Solana de manière constante dans la tendance baissière en cours. L’altcoin risque de chuter au plus bas mensuel de 10,94 $ si la thèse baissière se maintient. Une clôture au-dessus de la ligne de tendance pourrait invalider la thèse baissière et signaler un éventuel renversement de tendance de l’altcoin.