Les cinq principaux gagnants (et perdants) de la cryptomonnaie de 2022 | Cryptomonnaie

Cointelegraph revient sur les crypto-monnaies les plus performantes et les moins performantes de 2022 parmi les 100 meilleurs actifs par capitalisation boursière. Nous avons utilisé les rendements les plus élevés et les plus bas depuis le début de l’année (YTD) jusqu’à la clôture du 25 décembre 2022.

Dans l’ensemble, Cryptoindex.com 100 (CIX100), un indice qui suit les 100 crypto-monnaies les plus performantes, a chuté de près de 68 % depuis le début de l’année, ce qui suggère que la plupart des meilleures pièces ont sous-performé en 2022.

Tableau des prix hebdomadaires CIX100. Source : TradingView

Les Stablecoins sont naturellement omis de la liste ci-dessous. De même, les pièces qui suivent la valeur de l’or et d’actifs traditionnels similaires ont également été ignorées.

Au lieu de cela, les pièces mentionnées ci-dessous incluent des devises décentralisées, des jetons de contrat intelligents, des jetons d’échange et autres.

Top 5 des cryptos de 2022

1. GMX (GMX)

GMX agit comme un utilitaire et un jeton de gouvernance au sein de l’écosystème d’échange décentralisé GMX (DEX) et est l’actif numérique le plus performant parmi les 100 premières pièces (hors stablecoins).

La tendance à la hausse des prix de GMX s’inspire principalement de l’effondrement de FTX, une bourse centralisée, et de sa cotation sur les plates-formes de trading populaires – y compris Binance et Huobi Global – en 2022. De plus, le jeton a rebondi de manière impressionnante fin novembre après que sa plate-forme ait brièvement dépassé son principal rival de DEX, Uniwap, en frais de négociation quotidiens.

Performances des prix GMX depuis le début de l’année. Source : CoinMarketCap

2. Jeton de portefeuille de confiance (TWT)

Trust Wallet Token (TWT) sert d’utilitaire et de jeton de gouvernance au sein de l’écosystème Trust Wallet. Le jeton a baissé en tandem avec le reste du marché de la cryptomonnaie, principalement en 2022, mais comme GMX, sa dynamique haussière s’est accélérée au milieu de l’effondrement de l’échange FTX en novembre.

Tableau des prix quotidiens TWT / USD. Source : TradingView

Comme Cointelegraph l’a rapporté, l’effondrement du FTX a renforcé la méfiance à l’égard des échanges centralisés, ce qui a peut-être incité les investisseurs à transférer leurs fonds vers des portefeuilles en libre garde comme Trust Wallet. La spéculation aurait pu jouer un rôle majeur dans l’augmentation de la valorisation de TWT.

3. Unus Sed Leo (LEO)

Unus Sed Leo (LEO) est natif de l’écosystème iFinex. Le jeton a subi des pertes en 2022, mais à -3,5 %, elles étaient peu comparées à la plupart des principales pièces, y compris Bitcoin (BTC 16 857 $) et Ether (ETH 1 222 $), qui ont perdu plus de 65 % au cours de la même période.

Tableau des prix quotidiens LEO / USD. Source : TradingView

L’une des raisons pour lesquelles LEO a surperformé la plupart des actifs de premier plan pourrait être la promesse d’iFinex. Notamment, l’entreprise a déclaré au moment de la vente privée de LEO en 2018 qu’elle utiliserait 27 % de ses revenus pour racheter les jetons jusqu’à ce que la totalité de l’offre de 985,24 millions d’unités soit retirée de la circulation.

IFinex a également déclaré qu’il utiliserait les fonds perdus lors du piratage Bitfinex d’août 2016 pour acheter des jetons LEO. Cela explique pourquoi LEO a augmenté de plus de 100% au début de l’année, étant donné que la tendance à la hausse est survenue après que le ministère de la Justice des États-Unis a récupéré 94 000 BTC auprès des pirates Bitfinex.

Le rallye a porté le prix de LEO à un sommet depuis le début de l’année de 8,15 $ en février. Cependant, le jeton a chuté de 55 % depuis, tout en restant l’un des plus performants en 2022.

4. OKB (OKB)

OKB est le jeton natif de l’échange OKX. Il offre aux utilisateurs des réductions sur les frais de négociation, un accès à la plate-forme d’offre d’échange initiale (IEO) d’OKX et des droits de vote pour les jetons à inscrire à la bourse.

OKB a évolué de manière synchrone avec le marché plus large de la cryptomonnaie en 2022, y compris sa reprise de 150 % après avoir atteint un creux d’environ 9,50 $ en juin. Le retracement haussier du jeton s’est produit malgré l’absence d’un événement majeur sur le marché, ce qui suggère qu’il avait été principalement spéculatif.

Tableau des prix quotidiens OKB / USD. Source : TradingView

Dans l’ensemble, la reprise volatile d’OKB l’a aidé à limiter ses pertes depuis le début de l’année par rapport à la plupart des actifs de premier plan.

5. Le réseau ouvert (TON)

L’Open Network est un écosystème de blockchain de couche 1 développé par les fondateurs de Telegram, Nikolai Durov et Pavel Durov. Son jeton natif, TON, a eu une tendance à la baisse en ligne avec les autres principaux actifs cryptomonnaies pendant la majeure partie de 2022, mais s’est redressé de manière impressionnante avant la clôture de l’année.

Performance des prix TON/USD depuis le début de l’année. Source : CoinMarketCap

La période de récupération de TON a coïncidé avec des nouvelles optimistes consécutives. Par exemple, en octobre, Telegram a annoncé qu’il utiliserait l’Open Network pour mettre aux enchères les noms d’utilisateur. De même, Open Network a construit un bot le mois prochain qui permet aux utilisateurs de Telegrams d’échanger des crypto-monnaies dans l’application.

Néanmoins, TON n’a pas réussi à récupérer toutes ses pertes, toujours en baisse de 33,5 % depuis le début de l’année à 2,36 $.

Les cinq pires cryptos de 2022

1. Terre (LUNA)

Performances cumulées depuis le début de l’année : -99,99 %

Secteur : Contrats intelligents

Capitalisation boursière : 604 millions de dollars

Terra (LUNA 1,43 $) est devenue une débâcle pour le secteur de la crypto-monnaie après que sa valorisation boursière s’est effondrée de 99,99 % en mai. L’effondrement a commencé avec l’implosion du stablecoin algorithmique TerraUSD (UST) de Terra, marquant l’un des plus gros effondrements de l’histoire de l’industrie de la cryptomonnaie.

Tableau des prix quotidiens LUNA / USD. Source : TradingView

L’implosion de Terra a incité son fondateur Do Kwon à proposer un fork pour relancer le projet. Finalement, Terra a subi une scission de la chaîne, l’ancienne chaîne existant sous le nom de Terra Classic et la nouvelle chaîne sous le nom de Terra 2.0.

Luna Classic (LUNC) a bondi de près de 100 % après son lancement fin mai 2022 tandis que LUNA (LUNA2) a chuté d’environ 40 % au cours de la même période.

2. Jeton FTX (FTT)

FTX Token (FTT 0,92 $) a servi de jeton natif à FTX, qui s’est effondré après avoir fait face à une crise de liquidité en novembre.

Tableau des prix quotidiens FTT/USD. Source : TradingView

Le jeton continue de se négocier sur plusieurs bourses, mais s’accompagne d’une liquidité et d’un volume médiocres. Il est techniquement « mort » étant donné le statut défunt de FTX.

3. Solana (SOL)

Solana (SOL 11 $), un protocole de blockchain de couche 1, s’est écrasé à 93,35 % depuis le début de l’année en raison d’une séquence de mauvaises nouvelles tout au long de 2022. Cela comprend six pannes de réseau dans l’année, un piratage de 200 millions de dollars sur un portefeuille basé sur Solana et l’association de Solana avec FTX.

Tableau des prix quotidiens SOL / USD. Source : TradingView

Une plus mauvaise couverture est apparue sous la forme d’accusations selon lesquelles Solana n’est pas aussi décentralisé qu’il le prétend, ce qui fait de SOL l’un des moins performants de 2022.

4. Axie Infinity (AXS)

Performances cumulées depuis le début de l’année : -93 %

Secteur : Gaming/métavers

Capitalisation boursière : 775 millions de dollars

Axie Infinity Shard (AXS 6,78 $) sert principalement de jeton de gouvernance pour Axie Infinity, un écosystème de jeu pour gagner (P2E). Il agit également comme une monnaie légale sur le marché Axie Infinity, où des jetons non fongibles (NFT) en jeu peuvent être achetés.

Le marché AXS a toujours eu une tendance à la baisse en 2022 en raison d’une participation décevante des joueurs (ce qui réduit la demande de jetons), d’un piratage de 650 millions de dollars concernant la blockchain Ronin d’Axie Infinity fin mars et des craintes entourant le déblocage de 8 % de l’offre en octobre.

Tableau des prix quotidiens AXS/USD. Source : TradingView

AXS est en baisse d’environ 93 % depuis le début de l’année, devenant l’un des actifs les moins performants du marché baissier actuel.

5. Le bac à sable (SAND)

Performances cumulées depuis le début de l’année : -92,50 %.

Secteur : Gaming/métavers.

Capitalisation boursière : 690 millions de dollars.

Comme Axie Infinity, The Sandbox est une plate-forme virtuelle où les utilisateurs peuvent créer, posséder et monétiser leurs compétences de jeu en utilisant les NFT et The Sandbox (SAND 0,45 $), le jeton utilitaire de la plate-forme. Mais, malgré le succès initial, la plate-forme compte désormais moins de 500 utilisateurs uniques, selon les données de DappRadar.

La baisse du taux de participation a affecté la demande de SAND sur les bourses au comptant, ce qui, à son tour, a fait baisser son prix de 93,50 % depuis le début de l’année, comme indiqué ci-dessous. Parmi les autres facteurs à l’origine de la baisse d’intérêt, citons un manque général de demande d’actifs plus risqués dans un environnement de taux d’intérêt plus élevés.

Tableau des prix quotidiens SAND / USD. Source : TradingView

Les autres jetons qui ont chuté de plus de 90 % depuis le début de l’année sont Fantom (FTM 0,20 $), Avalanche (AVAX 11,77 $), Algorand (ALGO 0,17 $), Decentraland (MANA 0,33 $), BitTorrent (BTT) et autres.