Les NFT DeGods et Y00ts se rapprochent de Solana. Voici pourquoi | Cryptomonnaie

La migration des deux principaux projets NFT de Solana vers Polygon et Ethereum est prévue pour le premier trimestre 2023 sur une base opt-in.

La société de jetons non fongibles (NFT) Dust Labs migre ses deux projets Solana NFT les plus performants – DeGods et y00ts – vers Ethereum et Polygon dans le but d’étendre leur adoption.

La nouvelle a été annoncée sur la page Twitter de DeGods et y00ts le 25 décembre, les deux projets NFT devant être officiellement reliés respectivement à Ethereum et Polygon au premier trimestre 2023.

Rohun Vora – le créateur de DeGods and y00ts, connu sous le pseudonyme de Frank III – a déclaré que la décision avait été prise «d’explorer de nouvelles opportunités» et de permettre la croissance continue de la collection. Cette décision verra également le jeton DUST – utilisé pour acheter, vendre et frapper des NFT sur l’écosystème DeGods – également relié à Ethereum et Polygon.

C’est juste le début. pic.twitter.com/F3vxzXQAOy — Franck III (@frankdegods) 25 décembre 2022

Vora a confirmé que deux projets NFT resteront pour le moment sur Solana, et dans un message séparé répondant à un utilisateur de Twitter, a confirmé que le pont/la migration sera «opt-in» du propriétaire.

Lors d’un espace Twitter le 26 décembre, Vora a expliqué à 66 000 auditeurs qu’il s’agissait simplement d’obtenir les projets NFT sur les plates-formes qui, selon lui, conduiront à la prochaine vague d’adoption de NFT.

Dans son raisonnement, il a établi des parallèles avec l’intense bataille pour la propriété intellectuelle (IP) entre les services de streaming tels que Netflix, Disney Plus et HBO Max – suggérant que le service de streaming qui sécurise la meilleure IP remportera finalement la part du lion des téléspectateurs, ce qui attire alors de meilleurs projets.

Ils essaient d’obtenir la meilleure adresse IP sur leurs services de streaming, car cette adresse IP va finalement stimuler la croissance sur cette plate-forme.

« Une fois que vous obtenez suffisamment d’IP sur la plate-forme, cela devient un cercle vertueux, les gens veulent être sur Netflix parce que c’est juste la marque et l’endroit où il faut être », a-t-il ajouté.

Il a déclaré qu’une bataille similaire se joue entre différentes chaînes de blocs qui tentent de construire les meilleures plates-formes NFT, notant que les NFT étant motivés par l’attention, il existe une opportunité pour des «cycles vertueux» qui créeraient un effet de réseau pour les projets NFT.

À partir de là, « les mesures, le volume et la liquidité suivront cela », a-t-il ajouté.

Vora a déclaré que sa vision optimiste de Polygon pour les NFT était influencée par le fait que Disney, Adidas, Nike et Reddit avaient choisi Polygon comme plate-forme NFT de choix.

Vora a également déclaré qu’il avait reçu des offres de subventions de nombreuses autres plates-formes, dont la plupart étaient beaucoup plus importantes que ce qui était proposé par Polygon, mais Polygon a fourni à y00ts les meilleures opportunités pour aller de l’avant.

Polygon était de loin l’un des plus bas, sinon le plus bas en termes de valeur monétaire, mais nous avons opté pour Polygon parce que nous voyons beaucoup d’opportunités au niveau stratégique et c’est ce qui m’excite et devrait vous exciter plus que tout.

La nouvelle n’a fait qu’ajouter à la liste croissante des préoccupations de Solana, qui a vu la valeur totale verrouillée (TVL) sur l’écosystème chuter de 97,88 %, passant d’un pic de 10,17 milliards de dollars à 215 millions de dollars au moment de la rédaction, selon des données financières décentralisées. agrégateur DefiLlama.

Le co-fondateur de Solana, Anatoly Yakovenko, a partagé son sentiment « doux-amer » sur la nouvelle que les projets NFT ne « se concentreraient plus à 100% sur Solana » à ses 223 600 abonnés Twitter le 26 décembre, mais a accepté la « réalité » que ces projets veulent étendre leur portée.

Mais le personnage controversé Ben « Bitboy » Armstrong et une bonne partie de son million d’abonnés sur Twitter n’étaient pas aussi optimistes quant à l’avenir de Solana, avec 70% des 11 881 électeurs dans un sondage votant « Oui » à « Est-ce que Solana est mort ».

Vérifions la température sur #solana maintenant que les 2 meilleurs projets NFT partent $SOL. Solana est-elle morte ? – Ben Amstrong (@Bitboy_Crypto) 26 décembre 2022

Selon DappRadar, les collections y00ts et DeGods NFT sont classées première et deuxième en termes de volume de transactions fiat sur Solana au cours des 30 derniers jours.