Fidelity prévoit un marché NFT et des services financiers dans le métaverse | Cryptomonnaie

Les demandes de marque nouvellement déposées décrivent une longue liste d’avenues possibles pour l’entreprise dans le métaverse.

La société de gestion d’actifs de 4,2 billions de dollars Fidelity Investments a déposé des demandes de marque aux États-Unis pour une multitude de produits et services Web3, y compris un marché de jetons non fongibles (NFT) et des services d’investissement financier et de crypto-trading dans le métaverse.

C’est selon trois dépôts de marques déposés auprès de l’Office des marques de brevets des États-Unis (USPTO) le 21 décembre, dont a également été mis en évidence par l’avocat agréé en marques Mike Kondoudis dans un tweet du 27 décembre.

#Fidélité a des plans pour le métaverse ! La société a déposé 3 demandes de marque couvrant

▶️ NFT + Places de marché NFT

▶️ Services d’investissement métavers

▶️ Investissement immobilier virtuel

▶️ Trading de crypto-monnaie

L’un des principaux domaines d’intérêt de l’entreprise semble être le métaverse, Fidelity indiquant qu’elle pourrait offrir une large gamme de services d’investissement dans des mondes virtuels, notamment des fonds communs de placement, des fonds de retraite, la gestion des investissements et la planification financière, pour n’en nommer que quelques-uns.

Il semble également que des services de paiement basés sur le métaverse pourraient être en cours, y compris les paiements de factures électroniques, les transferts de fonds et «l’administration financière des comptes de carte de crédit dans le métaverse et d’autres mondes virtuels».

En termes de crypto, les dépôts indiquent que la société pourrait également lancer des services de trading et de gestion dans le Metaverse, ainsi que fournir des services de portefeuille de monnaie virtuelle.

« Services de porte-monnaie électronique sous forme de stockage et de traitement électroniques de monnaie virtuelle pour paiements et transactions électroniques via un réseau informatique mondial ; monnaie numérique, monnaie virtuelle, jeton numérique de crypto-monnaie », lit-on dans le dossier.

Fidelity Investments Dépôt de marque : USPTO

De plus, Fidelity souligne qu’elle pourrait offrir des services éducatifs dans le métaverse sous la forme de « cours, ateliers, séminaires et conférences dans le domaine des investissements et dans le domaine du marketing des services financiers ».

« Fourniture d’informations commerciales à des prestataires de services financiers par le biais d’un site Internet, dans le domaine du marketing commercial dans le métaverse et d’autres mondes virtuels ; services de référence dans le domaine du conseil en investissement et de la planification financière dans le métaverse et d’autres mondes virtuels », lit-on dans un dossier.

Les NFT sont également sur les plans de Fidelity, déclarant qu’il pourrait également lancer un « marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de médias numériques, à savoir des jetons non fongibles », mais de plus amples détails à ce sujet sont rares.

Les derniers documents déposés par Fidelity montrent que l’entreprise n’a pas été effrayée par le marché baissier intense en 2022 et la récente implosion de FTX, et cherche plutôt à augmenter son exposition et ses offres sur Web3.

L’entreprise a essentiellement décrit comme tel et a appelé à une réglementation plus stricte en répondant à une lettre du 21 novembre des sénateurs détestant la cryptomonnaie Elizabeth Warren, Tina Smith et Richard Durbin, qui avaient appelé Fidelity à reconsidérer son Bitcoin.

BTC ↓ 16 871 $ de produits de retraite en raison de la nature «volatile, tumultueuse et chaotique» des actifs cryptomonnaies.

Un porte-parole de Fidelity a déclaré à Cointelegraph à l’époque que la société « a toujours donné la priorité à l’excellence opérationnelle et à la protection des clients » et a noté que les « événements récents » dans l’industrie de la cryptomonnaie n’ont fait que « souligner l’importance des normes et des garanties ».

Il convient également de noter qu’en octobre, Fidelity aurait cherché à renforcer son unité de cryptomonnaie en embauchant 100 nouveaux membres du personnel, offrant un contraste frappant avec un certain nombre d’entreprises de cryptomonnaie qui ont licencié un nombre important d’employés cette année.