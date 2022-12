L’ancien PDG d’Alameda Research déclare que le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a sciemment induit les investisseurs en erreur depuis 2019 | Cryptomonnaie

Alameda Research, selon l’ancienne PDG Caroline Ellison, avait accès aux dépôts des clients au cours des trois dernières années.

L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a facilité le service avec l’aide de l’ancien CTO Gary Wang.

Plus tôt cette semaine, Ellison et Wang ont plaidé coupables à des accusations de fraude après l’arrestation et l’extradition de Sam Bankman Fried vers les États-Unis.

La saga FTX continue avec l’ancien PDG d’Alameda Research déterrant plus de secrets, aggravant les conditions de Sam Bankman-Fried. À première vue, le co-fondateur de FTX pourrait faire face à de nombreuses autres accusations en cas de découverte d’un mélange intentionnel de fonds.

Alameda Research ex-PDG contre FTX ex-PDG

L’ancien chef de la société sœur de FTX, Alameda Research, Caroline Ellison, a présenté de nouvelles allégations contre le fondateur de la bourse en faillite, Sam Bankman-Fried. Selon Ellison, Bankman-Fried était non seulement au courant, mais a également facilité le mélange des fonds des clients.

Lors d’une audience de plaidoyer le 19 décembre devant un tribunal fédéral de Manhattan, Ellison a déclaré qu’elle était au courant des méfaits d’Alameda et de FTX. Elle a poursuivi en disant qu’Alameda Research avait accès à des financements empruntant à FTX de 2019 jusqu’à la faillite de la bourse. Ellison a répété,

« Concrètement, cet arrangement a permis à Alameda d’accéder à une ligne de crédit illimitée sans être tenu de déposer des garanties, sans avoir de soldes négatifs et sans être soumis à des appels de marge sur les protocoles de liquidation de FTX.com. »

Ellison a poursuivi en ajoutant que Sam Bankman-Fried était au courant de l’arrangement et que l’accord avait été caché aux prêteurs par les deux dirigeants. Afin de cacher le montant des emprunts d’Alameda, de faux états financiers et de faux prêts aux dirigeants de FTX ont été créés.

Les fondateurs de FTX abandonnent

Plus tôt cette semaine, les cofondateurs de FTX, Sam Bankman-Fried et Gary Wang, sont tombés à genoux devant les forces de l’ordre. Sam-Bankman Fried a été arrêté et extradé vers les États-Unis et a été libéré sous caution de 250 millions de dollars la semaine dernière.

Ellison et Wang, en revanche, ont plaidé coupables aux accusations de fraude. Bien que les détails des accusations n’aient pas été annoncés, Caroline Ellison a été accusée d’avoir manipulé le prix du jeton de FTX, FTT.