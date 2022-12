Nexo s’efforce de « sauver » le prêteur de crypto en faillite Vauld malgré les retombées de l’acquisition | Cryptomonnaie

Nexo entend aider les créanciers de Vauld à récupérer le maximum de leurs fonds.

Vauld a annulé l’acquisition par Nexo cinq mois seulement après la signature de l’accord.

Nexo a récemment annoncé son départ des États-Unis en supprimant progressivement ses produits et services.

Nexo a été parmi certaines des entreprises à sortir indemnes de l’effondrement de FTX, qui a anéanti plus de 250 milliards de dollars du marché de la cryptomonnaie. Cependant, non seulement il s’est protégé, mais il a également tenté de sauver d’autres entreprises « dans le besoin » pendant un certain temps également, hélas en vain.

Accord Nexo – Vault

Avant les retombées de FTX, le marché de la cryptomonnaie a fait face à sa première contagion de l’année aux deuxième et troisième trimestres de cette année, au cours de laquelle des entreprises comme Voyager et Celsius ont fait faillite. Parmi eux se trouvait la plateforme de prêt cryptomonnaie Vauld qui a déposé son bilan en juillet de cette année.

Peu de temps après, la société a signé un accord avec son rival Nexo dans lequel ce dernier devait acquérir Vauld et le sortir de sa faillite. Cinq mois après l’accord initial, Vauld a maintenant décidé d’annuler l’acquisition potentielle sans aucune raison particulière. Dans une déclaration à Coindesk, la société a déclaré :

« Nous explorions auparavant une acquisition potentielle par Nexo dans le cadre du plan de restructuration proposé. Pour résumer très brièvement, nos discussions avec Nexo n’ont malheureusement pas abouti.

D’autre part, Nexo n’a pas déclaré l’annulation de l’accord mais tente de poursuivre les pourparlers. Le prêteur crypto tente de sauver Vauld et d’aider les créanciers de la plateforme en faillite à récupérer leurs fonds.

Nexo en ligne de mire

En septembre, Nexo aurait été dans le collimateur des autorités réglementaires après que la Californie a ouvert une enquête contre la société. Le département californien de la protection financière et de l’innovation (DFPI), ainsi que sept autres autorités de réglementation des valeurs mobilières de l’État, ont dirigé l’enquête en invoquant le manque d’enregistrement dans l’État.

Suite à cela, plus tôt ce mois-ci, Nexo a annoncé qu’il quitterait les États-Unis. La société a cité les retombées avec les régulateurs comme raison de l’annonce, déclarant qu’elle supprimerait progressivement ses produits et services au cours des prochains mois.