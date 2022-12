Prédiction des prix XRP : Ripple devrait terminer l’année avec une baisse de 18 % | Cryptomonnaie

Le prix de l’ondulation continue de glisser en dessous des supports vitaux.

Le XRP est en route à la recherche d’un support car le RSI n’est toujours pas survendu.

Le risque vient avec cette dernière semaine de négociation pour voir un mouvement de piqué de 18%.

Le prix Ripple (XRP) voit les commerçants revenir de l’action des prix alors que XRP brosse un tableau rouge sang après les derniers points de données américains. Avec le PCE Deflator immobile, la FED est loin d’avoir fini de marcher et les marchés sont prêts pour un grand remaniement et un rééquilibrage alors qu’ils ont dépassé les avertissements de la FED. Avec cette révision des prix pour 2023, le risque vient maintenant que d’autres baisses soient à prévoir, avec des pertes supplémentaires de 18 % à portée de main pour cette dernière semaine de négociation.

Le prix d’ondulation voit les commerçants avoir la gueule de bois

Le prix de l’ondulation laisse toujours la poussière s’installer sur les derniers points de données de vendredi dernier lorsque la mesure d’inflation préférée de la FED, le déflateur PCE, est sortie. La semaine précédente, les chiffres de l’inflation aux États-Unis ont baissé, mais maintenant le déflateur du PCE indique un moment inchangé de l’inflation. Cela indique que la FED voudra faire plus de hausses de taux pour réduire l’inflation, ce qui indique que les marchés doivent revoir leurs prix, car plusieurs analystes du marché pensaient que la FED serait proche de son niveau pivot.

Le XRP est ainsi passé en dessous des niveaux pivots clés tels que 0,3616 $ et la semaine dernière a atteint un nouveau creux pour décembre. Plus de regards à la baisse accordés car il n’y a pas de véritable support en vue maintenant, avec l’indice de force relative (RSI) loin d’être survendu. Un plongeon pourrait être observé vers 0,2875 $, ce qui indiquerait une baisse de 18 % et les commerçants abandonneraient le niveau psychologique de 0,30 $.

Graphique hebdomadaire XRP/USD

Avec la dernière semaine de l’année, aucun point de données ou orateur de la FED n’est aligné pour commenter les marchés. Cela ouvre une fenêtre d’opportunité pour les haussiers de pousser l’action des prix plus haut. Certes, avec les faibles conditions de liquidité, le prix Ripple pourrait bondir de 13% avec la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours et la SMA à 200 jours comme double plafond à la hausse.