Les projets Solana NFT abandonnent le réseau pour Ethereum, DeGods et y00ts annoncent leur départ | Cryptomonnaie

Projets Solana NFT DeGods a annoncé qu’il se connectera à Ethereum au premier trimestre 2023, y00ts se connectera à Polygon.

Sur la base d’un récent rapport de Token Terminal, les développeurs actifs sur le réseau Solana ont connu une forte baisse, une baisse de 90 % en 2022.

Le prix de Solana risque de chuter fortement, une chute au plus bas mensuel de 10,94 $ est probable pour l’alternative Ethereum.

Solana est considéré comme le deuxième plus grand écosystème NFT au monde. Fait intéressant, l’alternative Ethereum est dans une situation difficile avec les meilleurs projets de collection numérique quittant son réseau pour les concurrents. Les perspectives sur Solana restent baissières en 2022.

Lisez aussi: Les requins rivaux d’Ethereum, Cardano, engloutissent 331 millions de jetons ADA, alimentant la peur d’une vente massive

Les projets Solana NFT révèlent des plans de migration vers des chaînes concurrentes

Les projets NFT du réseau Solana, DeGods et y00ts, ont révélé leur intention de migrer vers les blockchains concurrentes Ethereum et Polygon. Alors que Solana est considéré comme le deuxième plus grand écosystème NFT au monde, les développeurs et projets actifs quittent le réseau. Le marché de Solana pour les NFT est le quatrième en volume de transactions selon les données de DappRadar.

D’après les données de Token Terminal, le nombre de développeurs actifs à Solana a diminué de 90 % en 2022. Avec la baisse d’activité sur le réseau Solana, il est clair que les projets et les développeurs se tournent vers des chaînes concurrentes comme Ethereum et layer-2. solution de mise à l’échelle.

Suite à l’effondrement et à la faillite de l’échange FTX, le prix de Solana a baissé dans le bain de sang crypto. Les projets NFT DeGods et y00ts ont récemment annoncé leur intention de migrer vers des réseaux de blockchain rivaux.

Pourquoi les projets Solana veulent migrer vers Ethereum et Polygon

Le projet DeGods NFT a officiellement annoncé qu’il serait relié à Ethereum au premier trimestre 2023. Le projet a annoncé qu’il s’agissait d’un pont et non de la destination. La collection NFT est sur la bonne voie pour y arriver.

L’équipe est prête à publier les détails du pont, lorsqu’il sera publié et testé. La feuille de route de la saison 3 de la collection sera publiée en janvier 2023 avec plus de détails.

Le projet y00ts est prêt à passer à Polygon, la blockchain de la solution de mise à l’échelle de couche 2 d’Ethereum.

Avec deux projets majeurs de jetons non fongibles sortant de la blockchain Solana, il devient plus clair que l’activité de développement sur SOL est en déclin.

Les perspectives de prix de Solana restent baissières en 2022

Le prix de Solana est actuellement dans une tendance baissière et reste à risque de décliner au niveau le plus bas mensuel de 10,94 $. Le prix de Solana est inférieur de 95,6 % à son sommet historique de 259,56 $ et se négocie actuellement à 11,33 $.

Tableau des prix SOL/USDT

Le prix de Solana risque de baisser pour soutenir le plus bas hebdomadaire de 11,07 $ et le plus bas mensuel de 10,94 $. Si le tueur d’Ethereum sort de sa tendance baissière avec une clôture au-dessus de la ligne de tendance, cela pourrait invalider la thèse baissière.