Prédiction de prix Polkadot: 4 $ DOT bientôt mais 2,50 $ est la remise | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot est en baisse de 22% depuis le début du mois.

Le DOT se négocie à l’extrémité supérieure d’une fourchette établie en 2020.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 4,65 $.

Le prix de Polkadot pourrait se préparer à un mouvement de baisse dévastateur dans les jours à venir. Une baisse de 60% est possible pour le jeton Polkadot Network.

Prix ​​Polkadot dans un bastion baissier

Le prix de Polkadot est actuellement en baisse de 20 % sur le mois, car les baissiers ont appliqué une suppression continue. Le 25 décembre, le prix DOT était aux portes de la fourchette de négociation précédente qui s’est manifestée en 2020.

Le prix Polkadot se vend actuellement aux enchères à 4,42 $. L’entrée dans la zone de liquidité 2020 a été facilitée par l’aide de la moyenne mobile exponentielle à 8 jours. Alors que l’escalier des prix descend vers le sud, l’indicateur de volume montre un aspect effilé après qu’un afflux massif de baissiers est entré sur le marché lors de la première brèche de barrière le 16 décembre.

Le volume peut suggérer que les traders mis à l’écart ne sont toujours pas intéressés par l’offre DOT à prix réduit. La prochaine cible baissière est les niveaux de liquidité entre 4 $ et 2,60 $. La dernière fois que DOT s’est échangé à ces niveaux, c’était en décembre 2020, avant de rallier 10X à des sommets historiques à 54 $ un an plus tard.

Graphique DOT/USDT sur 1 jour

Une mentalité de taureau précoce devrait être évitée dans les prochains jours, car les données techniques montrent peu ou pas de preuves pour soutenir un pic de contre-tendance. L’invalidation de la thèse baissière peut se produire, mais les haussiers devront d’abord franchir un obstacle et se consolider au-dessus de la fourchette actuelle à 4,65 $. Ce faisant, le prix DOT pourrait mettre en place un rallye à contre-tendance vers la moyenne mobile simple sur 21 jours actuellement positionnée à 5 $. Le prix DOT augmenterait de 12% par rapport à sa valeur marchande actuelle si les aspects techniques fonctionnaient en faveur du taureau.