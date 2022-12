Prédiction de prix Solana: SOL se négociera à moins de 10 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana est à une perte de 20% de sa valeur marchande pour décembre

SOL n’a pas échangé moins de 10 $ depuis février 2021 lors du bullrun Crypto.

Un obstacle au-dessus de 13 $ est nécessaire pour invalider les perspectives baissières et envisager de viser des cibles limitées.

Le prix de Solana se met en place pour effacer les creux annuels. Si la violation se produit, SOL pourrait vendre aux enchères pour moins de 10 $ en 2023. Des niveaux clés ont été définis pour identifier les zones d’atterrissage potentielles de SOL si la zone de liquidité à portée de main perd son support.

Le prix de Solana fait face à une résistance

Le prix de Solana subit une forte force baissière, car le jeton de contrat intelligent centralisé est actuellement en baisse de 20 % depuis le début du mois. Le 25 décembre, les traders se sont vu refuser l’accès à la barrière médiane de 11 $. La moyenne mobile exponentielle de 8 jours agit actuellement comme résistance, et le récent refus de passage pourrait être le catalyseur d’un événement de balayage des bas ciblant le plus bas annuel à 10,74 $.

Le prix de Solana se négocie actuellement à 11,32 $, moins de 5 % au-dessus du plus bas annuel. Dans le cas probable où la zone de liquidité serait violée, les haussiers devraient s’appuyer sur les niveaux de support établis en 2021 lors de la tristement célèbre course haussière 10x de SOL. Les niveaux clés seraient de 9 $ et potentiellement de 7,80 $, ce qui entraînerait une baisse pouvant atteindre 30 % par rapport à la valeur marchande actuelle de Solana.

Graphique SOL/USDT sur 1 jour

Au moment d’écrire ces lignes, SOL est à deux heures de l’impression du prix de règlement de dimanche. Les traders devront conquérir au moins la moitié de la fourchette hebdomadaire précédente près de 13 $ pour créer le potentiel de plus d’opportunités de tendance haussière. Une brèche au-dessus du niveau susmentionné pourrait permettre à SOL de défier le sommet mensuel de décembre à 14,96 $. Le jeton de contrat intelligent « Ethereum killer » auto-proposé augmenterait de 30% si le scénario haussier se produisait.