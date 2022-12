Prédiction du prix du Dogecoin : les traders devront surmonter plus de défis en 2023 | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin a baissé de 28 % depuis le cours d’ouverture de décembre.

DOGE EST submergé sous trois moyennes mobiles clés.

L’invalidation de la thèse baissière pourrait découler de la zone de résistance de 0,08 $.

Le prix du Dogecoin subit la pression d’une tendance à la baisse continue. Si les conditions du marché persistent, le DOGE pourrait éliminer le creux annuel établi en été.

Le prix du Dogecoin fait face à une résistance

Le prix Dogecoin est à une perte de 28% de la valeur marchande pour décembre, ce qui porte le prix DOGE à un total de 85% en dessous du niveau record à 0,74 $. Le 24 décembre, la fameuse pièce meme continue de suivre une tendance parallèle descendante comme elle le fait depuis plusieurs semaines.

Le prix Dogecoin est actuellement vendu aux enchères à 0,072 $. Les limites supérieures du canal parallèle ont joué le rôle de résistance à plusieurs reprises en décembre, avec une baisse de 21 % comme mouvement le plus fort à ce jour. Les 50 jours, 100 jours et 2

– Les moyennes mobiles simples sur 00 jours se situent chacune au-dessus de la fourchette de négociation actuelle de DOGE, ce qui donne un biais baissier général pour la pièce de monnaie préférée des chiens au monde.

La prochaine collision avec le canal parallèle descendant est susceptible de se produire dans les 24 heures. Si les traders réussissent à nouveau, DOGE pourrait imiter la force de la baisse précédente et descendre de 20 %. Le prix Dogecoin tomberait dans la zone de 0,061 $ et créerait potentiellement un scénario pour marquer le plus bas de 2021 à 0,057 $.

DOGEUSDT Graphique sur 1 jour

Une deuxième tentative pour percer le creux de dimanche à 0,069 $ pourrait catalyser le prochain rallye de la tendance baissière. L’invalidation de la thèse baissière pourrait se produire, mais les haussiers devront reconquérir la moyenne mobile simple sur 50 jours à 0,08 $ pour ce faire. Si les haussiers réussissent, le prix DOGE pourrait remonter vers le milieu de la tendance baissière de décembre près de 0,095 $, entraînant une augmentation de 25 % par rapport au prix actuel du Dogecoin.