Prédiction des prix XRP : Ripple vise les zones de liquidité 2020 | Cryptomonnaie

Le prix XRP est en baisse de 80% depuis les sommets historiques.

L’ondulation se situe en dessous des trois moyennes mobiles quotidiennes.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche ci-dessus.

Le prix XRP se bat contre le bastion baissier mais n’a pas encore remporté de victoire contre l’attaque. Si les conditions du marché persistent, les baissiers Ripple pourraient franchir le plus bas de cette année.

Le prix XRP se consolide

Le prix du XRP est à une perte de 80 % de sa valeur marchande depuis que les sommets historiques à 1,98 $ ont été établis en avril 2021. Le 24 décembre, le jeton de remise numérique plane au-dessus d’une ligne de tendance qui a toujours fourni un support tout au long de l’été et de l’automne. Alors que le prix flotte au-dessus de la barrière, les baissiers ont quelques indicateurs en leur faveur suggérant que le XRP revisitera le bas de la fourchette près de 0,31 $ et pourrait potentiellement franchir le plus bas annuel à 0,298 $.

Le prix XRP se négocie à 0,35 $. Les haussiers et les baissiers se sont affrontés sur une fourchette de 4 % entre 0,33 $ et 0,35 $ pendant plus d’une semaine. Les moyennes mobiles simples sur 50, 100 et 200 jours se situent au-dessus de la fourchette de négociation actuelle de XRP. Les commerçants classiques de l’action des prix diraient que Ripple est dans une tendance à la baisse définitive basée sur la position des indicateurs sur le marché.

Si le marché est véritablement baissier, la prochaine tentative de creux hebdomadaire à 0,33 $ pourrait être le catalyseur d’un événement de balayage des bas ciblant 0,298 $. Les baissiers pourraient entrer dans les niveaux de liquidité de 2020 dans la zone médiane de 0,20 $ en raison de la rupture du plus bas annuel.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

L’invalidation de la thèse baissière est possible, mais les haussiers devront d’abord franchir un obstacle au-dessus de la moyenne mobile simple sur 50 jours à 0,40 $ pour justifier de viser des objectifs plus élevés dans la zone de consolidation mensuelle. Les prochaines cibles haussières seraient les moyennes mobiles simples sur 100 jours et 200 jours à 0,42 $ et 0,48 $. Le scénario haussier crée le potentiel d’un mouvement de hausse de 40% si les haussiers réussissent.