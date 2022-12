Prédiction du prix SHIB : le prix du Shiba Inu devrait exploser de 15 % | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu se consolide davantage car une évasion est imminente.

Le prix SHIB résiste aux ventes massives d’actions qui nuisent aux marchés.

Attendez-vous à voir une cassure à tout moment, car le moment est maintenant venu pour une cassure plus élevée.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) continue de se négocier latéralement en ce moment, et une violente et méchante tempête s’abat sur les marchés boursiers. Avec des actions en piqué du nez pour une troisième semaine, SHIB résiste assez bien et résiste à la tempête. Les hauts et les bas sont de plus en plus serrés les uns vers les autres car une évasion pourrait être imminente quelque part vendredi.

Shiba Inu lance le dernier appel pour monter dans le train

Le prix du Shiba Inu se consolide encore vendredi lors des sessions ASIA PAC et européennes alors que l’écart entre le haut et le bas de la journée se réduit à nouveau. À côté de cela, les bas et les hauts globaux des jours précédents sont également en baisse. La consolidation est maintenant claire et la cassure est due à tout moment.

Le prix SHIB devrait donc connaître cette dernière compression de la semaine, et voyant que le dollar américain s’affaiblit à nouveau après la force de jeudi, ainsi que les actions légèrement dans le vert, une cassure à la hausse est accordée. Attendez-vous d’abord à voir 0,00000900 $ arriver avant que le plafond réel proche de 0,00000955 $ ne soit testé avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours comme plafond.

Graphique journalier SHIB/USD

Bien sûr, le risque de baisse vient de la tendance actuelle à la baisse des actions qui se préparent à la récession en 2023. Si Shiba Inu est entraîné dans ce même vortex, attendez-vous à une chute rapide en dessous de 0,00000800 $. À partir de là, ce niveau du marché à partir de juin à 0,00000738 $ devient contraignant pour les baissiers à rester sur leurs positions courtes et à tirer des bénéfices autour de ce niveau plutôt.