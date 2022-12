Prédiction de prix ADA: Cardano dans le vert malgré le rejet à 0,30 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano rebondit de 1% lors de la session ASIA PAC de vendredi après une semaine violente.

ADA essaie de renouer avec les gains alors que les marchés ont de nouveau piqué du nez jeudi soir.

Avec des marchés brûlants, ADA pourrait être le phare vers la terre promise.

L’action sur les prix de Cardano (ADA) se fait malgré une vente violente d’actifs à risque qui dure depuis presque toute la semaine. Le Nasdaq ouvre la voie dans la mer de rouge qui renverse les marchés, avec Tesla et Twitter en tête alors qu’Elon Musk perd la confiance des investisseurs dans les entreprises dans lesquelles il est impliqué. Cela exerce une pression persistante sur les actifs à risque, limitant tout à la hausse pour le prix Cardano et d’autres crypto-monnaies.

Le prix Cardano essaiera de gagner 15%

Le prix de Cardano a augmenté ce matin, secouant une fois de plus la vente massive de jeudi soir sur les actions américaines. Malheureusement, l’ADA se négocie un peu plus bas maintenant, car les traders ont reçu un rejet ferme du haut à 0,265 $, le plus bas du 24 décembre 2017 et le niveau de support mensuel S1. Tant que les traders peuvent garder vendredi rentable, un suivi devrait être là pour les jours à venir.

Le prix de l’ADA pourrait être vu s’envoler plus haut au cours du week-end, car une petite action commerciale mince ouvre la possibilité aux haussiers de faire d’importants sauts de prix avec un effort marginal. Bien que la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 0,324 $ avec un niveau pivot semble prometteuse, le contexte actuel la rend trop éloignée. Recherchez plutôt 0,300 $ avec ce niveau pivot et un test technique parfait et cassez à 0,297 $ tout au long du mois de novembre comme niveau de prise de bénéfices, avec des gains potentiels de 15 %.

Graphique journalier ADA/USD

Comme mentionné ci-dessus, ce rejet est toujours en cours au moment où nous parlons. Si les actions américaines reculaient d’un pas et chutaient encore plus bas, le risque s’accompagne d’une possible journée de négociation négative. Certes, si 0,247 $ devait baisser et imprimer un nouveau plus bas pour l’année, alors un mouvement de chute pourrait se produire dans le prix de Cardano. Le couteau qui tombe pourrait trancher l’action des prix vers 0,194 $ près du creux du 30 novembre.