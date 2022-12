Le président de la SEC des États-Unis, Gary Gensler, déclare que la répression de la crypto-monnaie ne fait que commencer | Cryptomonnaie

Le président de la Securities and Exchange Commission espère que les accusations en cours contre Sam Bankman-Fried envoient un message à la communauté crypto.

Gary Gensler soutient que les émetteurs et les bourses de crypto-monnaie doivent garantir le respect de la législation en vigueur sur les valeurs mobilières.

Le régulateur financier américain a annoncé qu’il avait réglé les accusations de fraude civile avec deux anciens dirigeants de la bourse FTX en faillite.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis estime que les règles existantes sont adéquates pour les crypto-monnaies. Gary Gensler, président de la SEC, affirme que la communauté crypto doit s’assurer que les entreprises se conforment aux lois sur les valeurs mobilières existantes. L’effondrement rapide de l’échange FTX a suscité des appels urgents à Washington DC pour une législation visant à freiner l’industrie des actifs numériques.

Le président de la SEC des États-Unis affirme que l’effondrement de l’échange FTX met en évidence le besoin de conformité

La Securities and Exchange Commission des États-Unis, une agence indépendante du gouvernement fédéral des États-Unis, estime que les règles de cryptomonnaie existantes sont adéquates, mais les émetteurs et les bourses doivent garantir la conformité. Le président du régulateur financier a déclaré que les règles existantes sont adéquates pour les entreprises de crypto-monnaie.

Gary Gensler soutient que les accusations en instance contre l’échange FTX ont donné l’exemple à la communauté quant à la nécessité d’avoir des opérations conformes aux lois sur les valeurs mobilières existantes. L’effondrement de l’échange FTX en faillite fondé par Sam Bankman-Fried constitue un avertissement pour les émetteurs de crypto et les échanges qui ne sont pas enregistrés auprès de la SEC. Gensler pense que ces entreprises pourraient bientôt se retrouver confrontées à des mesures d’exécution.

La SEC a réglé les accusations de fraude civile avec les assistants de Sam Bankman-Fried, Gary Wang et Caroline Ellison, deux anciens dirigeants de l’empire FTX. Gary Wang est co-fondateur de la crypto-monnaie et Ellison est le directeur général de la branche commerciale de FTX, Alameda Research, qui a utilisé des milliards de fonds clients pour soutenir ses transactions risquées.

Les assistants de Sam Bankman-Fried ont plaidé coupables aux accusations de fraude pénale déposées par les procureurs fédéraux dans leur enquête sur l’échange de crypto-monnaie. La plateforme de trading aujourd’hui en faillite se classait autrefois parmi les plus grandes plateformes de crypto-monnaie au monde.

L’effondrement de la plate-forme a déclenché une série d’enquêtes du ministère de la Justice et de la SEC visant à déterminer si l’échange avait mélangé des fonds avec Alameda Research, une autre entreprise cofondée par SBF.

Gary Gensler a dit,

L’histoire financière vous dirait que la plupart de ces jetons [native tokens of crypto exchanges] échouera. [Insiders] vendent une idée au public alors qu’ils gonflent potentiellement frauduleusement le stock. Cela conduit à des incitations faussées et expose davantage le public au risque que le jeton ne soit pas correctement enregistré et ne fasse pas l’objet de divulgations appropriées et ne respecte pas les diverses dispositions de la loi sur les valeurs mobilières concernant la lutte contre la fraude et la manipulation.

Le président de la Securities and Exchange Commission a déclaré qu’il soutenait la législation qui réglemente les secteurs de la crypto-monnaie comme les stablecoins. La loi américaine sur les valeurs mobilières est robuste et couvre une grande partie de l’activité de l’écosystème crypto, non limitée aux jetons, mais incluant en particulier les intermédiaires dans les titres de crypto-monnaie.