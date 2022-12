La Banque d’Angleterre juge la crypto « trop ​​dangereuse », appelle à des réglementations alors que la capitalisation boursière touche 770 milliards de dollars | Cryptomonnaie

Le sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre a déclaré que la banque centrale attend avec impatience la réglementation de la cryptomonnaie.

Plus tôt le mois dernier, à la suite de la chute de FTX, le sous-gouverneur s’est prononcé davantage sur la promulgation de règlements.

Le marché de la cryptomonnaie a à peine bougé au cours des trois derniers jours, car la valeur marchande de toutes les crypto-monnaies reste bloquée en dessous de 800 milliards de dollars.

Le marché de la cryptomonnaie ne progresse pas beaucoup en matière de récupération depuis l’effondrement de FTX. Par conséquent, la peur de la volatilité s’est intensifiée chez les autorités, qui s’abstiennent de se pencher sur les cas d’utilisation des crypto-monnaies. L’une de ces entités est la Banque d’Angleterre (BoE).

La Banque d’Angleterre veut une réglementation

La Banque d’Angleterre prévoit de redoubler d’efforts pour améliorer la réglementation dans le pays en matière de crypto-monnaies. L’effondrement de FTX a été cité comme la raison de la relance de cette discussion, car la chute de la bourse met en évidence les dangers du marché de la cryptomonnaie.

Dans la même veine, le sous-gouverneur de la banque centrale, Jon Cunliffe, dans une interview jeudi, a déclaré :

« Nous devrions réfléchir à la réglementation avant qu’elle ne s’intègre au système financier et avant que nous puissions avoir un problème systémique potentiel. »

Cunliffe a été l’un des responsables les plus virulents lorsqu’il s’agit de critiquer les crypto-monnaies. Depuis la chute de FTX, le sous-gouverneur de la BoE exige un cadre réglementaire car il estime qu’il serait nécessaire pour soutenir un système de cryptomonnaie stable.

Le marché de la crypto ne fait aucun mouvement significatif

Depuis l’effondrement du FTX et la chute du prix du FTT, le marché de la cryptomonnaie a tenté de revenir sur ses pas jusqu’à 1 000 milliards de dollars. C’est ce que le marché de la cryptomonnaie était évalué avant que la chute des prix de la FTT ne déclenche une correction à l’échelle du marché, et les crypto-monnaies ont perdu plus de 255 milliards de dollars en trois jours à partir du 6 novembre.

Capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie

Depuis cette baisse de 25 %, le marché de la cryptomonnaie a tenté de multiples reprises mais en vain. La tentative ratée la plus récente a eu lieu le 14 décembre, lorsqu’environ 75 milliards de dollars ont été anéantis du marché.

Ainsi, les réglementations sur le marché de la cryptomonnaie, selon les partisans, pourraient être en mesure de freiner de telles situations. Cependant, bloqué à 774 milliards de dollars, le marché de la cryptomonnaie aura besoin de plus que de simples réglementations pour franchir la barre des 800 milliards de dollars.