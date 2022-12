Prédiction de prix XRP : Bulls vs Bears – Dernière transaction de l’année | Cryptomonnaie

Le prix du XRP est en baisse de 16 % sur le mois.

Ripple a été témoin d’une augmentation significative de l’accumulation par les investisseurs à forte capitalisation.

Un flip-and-hurdle de la zone de 0,35 $ est nécessaire pour invalider le scénario baissier.

Le prix XRP montre que les baissiers contrôlent la tendance. Pourtant, les investisseurs à forte capitalisation semblent presque certains d’un pic de contre-tendance dans les semaines à venir. Cette thèse reste neutre mais identifie comment s’engager dans un scénario baissier et haussier.

Le prix du XRP n’est pas aligné sur le sentiment des investisseurs

Le prix du XRP est modéré car les baissiers se sont révoltés contre le rallye de la contre-tendance haussière établi plus tôt dans le mois. Le 22 décembre, le jeton de remise numérique a perdu 16 % de sa valeur marchande sur le mois. Ripple se situe désormais à 3% au-dessus d’une zone de support vitale. Une deuxième tentative au plus bas hebdomadaire de 0,332 $ pourrait catalyser une baisse plus forte.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,34 $. Malgré la baisse, les investisseurs à forte capitalisation semblent constamment engagés avec le jeton de versement numérique et peuvent même considérer la baisse du prix comme une offre à prix réduit. L’analyste crypto de Netcost-Security, John Isige, a été le premier à signaler une augmentation significative de l’accumulation de jetons XRP par les investisseurs avec 1 000 000 à 10 000 000 XRP.

Selon l’analyse, « 1617 adresses ont acheté 7,23% de l’ensemble de l’approvisionnement du réseau de Ripple », les plus grands jetons XRP jamais détenus à ce jour par le groupe d’investisseurs baleines.

Pourtant, les aspects techniques doivent encore s’aligner sur l’intention des baleines, car les délais plus courts semblent supprimés par un bastion baissier près de la barrière de 0,35 $. Le prix XRP devra franchir un obstacle et se consolider au-dessus du niveau susmentionné pour commencer à viser des zones cibles plus élevées. Le niveau de support cassé à 0,044 $ n’a pas encore été retesté après avoir été percé au cours de la première semaine de novembre. Un nouveau test à la barrière entraînerait une augmentation de 30 % de la valeur marchande actuelle de Ripple.

Graphique XRP/USDT sur 3 jours

Au contraire, la première preuve que les investisseurs à forte capitalisation sont du mauvais côté du commerce serait une brèche en dessous du plus bas de cette semaine à 0,332 $. La zone cible baissière serait le plus bas de 2022 à 0,287 $. Le prix du XRP diminuerait d’au moins 15 % si les baissiers réussissaient.