Prédiction de prix Crypto.com: les investisseurs sur les nerfs alors que les baissiers visent de nouveaux plus bas historiques | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com est en baisse de 12 % sur le mois.

Un croisement baissier a été repéré sur la période hebdomadaire.

Les haussiers devront franchir la barrière de 0,063 $ pour envisager d’ouvrir une contre-tendance longue.

Le prix de Crypto.com pourrait se préparer à une baisse de fin d’année. Le CRO devra faire preuve d’une force considérable pour modifier le biais baissier.

Le prix de Crypto.com s’installe pour la douleur

Le prix de Crypto.com est peut-être suspendu au bord d’une falaise. Le 22 décembre, le prix du CRO est à une perte de 12% de sa valeur marchande depuis le début du mois. Le jeton d’échange de crypto-monnaie basé sur Ethereum a plané au-dessus d’un canal de tendance descendante pendant plusieurs semaines. Les traders ont produit des pics de contre-tendance relativement éphémères après chaque nouveau test de la barrière de support. Au moment d’écrire ces lignes, les données techniques suggèrent que la chaîne tendance sera bientôt confrontée à un défi beaucoup plus important.

Le prix Crypto.com se vend actuellement aux enchères à 0,056 $. Sur la période hebdomadaire, la moyenne mobile simple de 50 semaines a dépassé la moyenne mobile de 100 semaines, bien au-dessus de la fourchette de négociation actuelle. Bien que les croisements baissiers se produisent généralement sur des périodes plus courtes, comme les graphiques de 4 heures et quotidiens, le même concept d’élan et de force peut également être appliqué en utilisant des périodes plus longues.

Le plus bas historique se situe à 17% en dessous de la valeur marchande actuelle du CRO à 0,052 $ et est le niveau de liquidité final à viser. Si les traders n’interviennent pas pour fournir un support près des creux, un événement de liquidation en chute libre pourrait être en cours pour le prix Crypto.com.



Graphique CROUSDT 1 semaine

Ainsi, les traders peuvent vouloir assouplir leurs stratégies de scalping à contre-tendance lorsqu’ils s’engagent avec CRO. Sur des périodes plus courtes, une brèche sous le canal parallèle descendant à 0,055 $ pourrait être le début de la baisse anticipée. L’invalidation de la thèse baissière nécessitera un pic et une consolidation au-dessus du prix de règlement hebdomadaire précédent à 0,0636 $. Si les haussiers réussissent, un rallye supplémentaire vers le sommet mensuel de novembre à 0,074 $ pourrait se produire. Le prix de Crypto.com augmenterait de 30 % si le scénario haussier se concrétisait.