Binance poursuit sa frénésie de radiation d’actifs alors que l’hiver crypto mord dur, le soulagement arrive-t-il en 2023 ? | Cryptomonnaie

Binance annonce qu’il n’offrira plus FORTH, KEY, MBOX, WIN comme actifs empruntables sur marge croisée.

La bourse basée à Malte avait coupé mercredi huit paires de négociation, dont ANC/BN, ANC/BTC, ANC/USDT, MIR/BTC.

Les marchés de la cryptomonnaie devraient terminer 2022 dans le rouge, le prix du Bitcoin ayant chuté à 16 000 dollars la semaine dernière.

Binance, la plus grande bourse au monde en termes de volume d’échanges quotidiens, s’est lancée dans une frénésie de radiation cette semaine. Les conditions d’utilisation de l’échange indiquent que la société se réserve le droit de retirer tout actif de la liste pour garantir la meilleure expérience utilisateur. Pour cette raison, Binance entreprend des examens périodiques qui lui permettent de supprimer les jetons qui n’atteignent pas le seuil, en particulier sur les volumes de transactions.

Ces paires de trading ne sont plus disponibles sur Binance

Mercredi, Binance a annoncé qu’il supprimerait et cesserait les échanges pour plusieurs paires de trading, notamment ANC/BNB, ANC/BTC, ANC/USDT, MIR/BTC, MIR/USDT, TORN/BTC, TORN/USDT et YFII/BTC. Cette suppression aura lieu le 27 décembre à 03h00 GMT.

Les utilisateurs peuvent continuer à négocier tous les actifs ci-dessus sur d’autres paires de négociation disponibles sur la plateforme. Les services de trading de stratégie pour toutes les paires de trading au comptant cesseront également le même jour. Les utilisateurs doivent annuler tous les services de trading de stratégie avant la date limite pour éviter de subir des pertes.

Binance Margin a poursuivi sa vague de radiations jeudi, supprimant FET, FORTH, KEY, MBOX et WIN en tant qu’actifs empruntables de la marge croisée. AION et BTS n’ont pas fait la coupe pour la fonction de marge isolée.

Les paires de marges croisées qui cesseront d’être négociées sur Binance sont FET/BTC, FET/BUSD, FET/USDT, FORTH/BUSD, FORTH/USDT, KEY/USDT, MBOX/BTC, MBOX/BUSD, MBOX/USDT, WIN/ BUSD, WIN/USDT. Les paires de marges isolées sont AION/BTC, AION/USDT, BTS/BTC et BTS/USDT.

Tous les utilisateurs de marge du portefeuille ont été priés de transférer les actifs concernés du portefeuille de marge vers le portefeuille au comptant et de compléter les soldes de marge si nécessaire avant le 5 janvier 2023 à 0h00 GMT.

Le prix du bitcoin cherche le fond alors que l’hiver crypto mord

Le prix du bitcoin a chuté de 18 400 dollars la semaine dernière lorsque la Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé les taux d’intérêt de 0,5 %. Avant que la Fed ne fasse l’annonce, les marchés de la cryptomonnaie ont réagi avec un rallye de soulagement aux chiffres de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain meilleurs que prévu.

Bien que le régulateur ait reconnu que l’inflation diminuait, le prix du Bitcoin a pris un autre coup. Les commerçants regardent actuellement pour voir si le support à 16 000 $ se maintiendra, avant de viser un rallye à 20 000 $ en 2023.

Graphique journalier BTC/USD

Une cassure confirmée sous la ligne de tendance baissière en pointillés et un support à 16 000 $ pourraient déclencher une autre vente. Le prochain point d’ancrage possible se situe à 15 800 $, mais certains analystes pensent que BTC pourrait toucher le fond à 12 000 $, ce qui suggère plus de douleur à venir.

La plupart des actifs cryptomonnaies sont dans le rouge, essayant de rester à flot au lendemain de l’effondrement de FTX. Les investisseurs institutionnels peuvent rester à l’écart du marché en raison d’une perte de confiance, en particulier dans les échanges centralisés comme Binance.

Un rallye de secours au premier trimestre 2023 pourrait être une chimère maintenant que la Chine et l’Europe sont aux prises avec une vague de COVID-19 potentiellement grave, sans parler de la flambée de l’inflation dans le monde.

