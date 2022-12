Prédiction des prix des crypto-monnaies : Uniwasp, Ethereum et Ripple – European Wrap 22 décembre | Cryptomonnaie

Le prix Uniswap (UNI) a pu mercredi rester dans le fanion qui gère l’action des prix depuis début décembre. Plus importante a été la rentrée au-dessus de la ligne de tendance ascendante verte à partir de juin. Là où de nombreuses crypto-monnaies affichent les pires performances, UNI est toujours sur une tendance haussière depuis cet été, à en juger par les plus bas plus élevés.

Ethereum pourrait éclipser Bitcoin en 2023 avec une croissance massive des transactions de couche 2

Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a connu une croissance massive de son écosystème malgré la déflation des actifs à risque en 2022. Les stratèges de Bloomberg pensent que l’altcoin devrait éclipser la plus grande crypto-monnaie, Bitcoin, en 2023.

Mise à jour du procès SEC contre Ripple : le réseau de transfert de fonds Ripple remporte une autre petite victoire devant les tribunaux

Le procès US Securities and Exchange Commission (SEC) contre Ripple a traîné en avant avec une petite victoire en faveur de la société de transfert de fonds. La juge Analisa Torres s’est prononcée en faveur du géant du paiement Ripple, permettant à l’entreprise de caviarder les documents soumis dans le cadre de la requête Daubert.