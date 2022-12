Prédiction des prix UNI: Uniswap est de retour en fanion, à la recherche d’un rallye rapide à 6 $ | Cryptomonnaie

Uniswap est de retour dans la formation des fanions alors que les traders tiennent le terrain.

On pouvait voir UNI traverser le fanion à l’intérieur, tester la barrière supérieure.

Avec une faible liquidité, les haussiers pourraient opter pour une guerre éclair vers 6 $.

Le prix Uniswap (UNI) a pu mercredi rester dans le fanion qui gère l’action des prix depuis début décembre. Plus importante a été la rentrée au-dessus de la ligne de tendance ascendante verte à partir de juin. Là où de nombreuses crypto-monnaies affichent les pires performances, UNI est toujours sur une tendance haussière depuis cet été, à en juger par les plus bas plus élevés.

Uniswap est toujours dans une tendance haussière à contre-courant de la tendance générale

Le prix d’Uniswap est actuellement un peu indifférent alors que la poussière se dissipe après le grand choc de la Banque du Japon (BoJ) qui a soudainement modifié son contrôle de la courbe des taux. Le public étant divisé sur ce que cela indique pour l’avenir, la liquidité commence à s’épuiser à mesure que les marchés et les pupitres de négociation ferment leurs portes.

Cependant, UNI pourrait être vu sauter plus haut, car une liquidité plus mince donne le dessus aux haussiers. L’action des prix pourrait couvrir beaucoup de terrain en peu de temps. À la hausse, le double plafond avec la ligne de tendance descendante rouge et la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 6 $ est le candidat idéal pour l’objectif de profit.

Graphique journalier UNI/USD

Les traders Uniswap doivent s’éloigner de la ligne de tendance ascendante verte, car le risque de retomber en dessous ne cesse de se développer. La ligne dans le sable à casser est supérieure à 5,50 $. Si cela ne se produit pas d’ici la fin de cette semaine, le risque augmentera pour un fondu et une action des prix pour retomber sous la ligne de tendance ascendante verte et le plus bas de cette semaine vers 4,50 $ au niveau de support mensuel S1.