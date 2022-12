Le prix AXS déclenche le rallye de fin d’année avec Axie passant l’examen du Google Play Store | Cryptomonnaie

Axie Origins prêt à être lancé sur le Google Play Store malaisien après des mois d’examen.

Axie Infinity s’engage à poursuivre le développement du jeu pour introduire de nouvelles fonctionnalités.

Le prix d’Axie Infinity imprime une bougie verte haussière alors que les investisseurs se préparent pour un rallye de fin d’année.

Le prix d’Axie Infinity (AXS) est de retour dans le vert après une horrible semaine de chasse au support. Les perspectives haussières d’AXS font suite à une annonce de l’équipe selon laquelle Axie Origins, l’un des plus grands jeux play-to-earn (P2E), a passé l’examen rigoureux du Google Play Store.

Axie Infinity’s Origins fait une entrée révolutionnaire dans Google Play Store

Axie Infinity estime que cette réalisation n’était pas une mince affaire car ils ont dû travailler en étroite collaboration avec l’équipe Google Play Store, partageant leur expertise en tant que l’un des principaux développeurs de jeux Web3. Axie Origins est maintenant fier d’être le premier Web3 à avoir suivi un processus d’examen transparent.

Axie Infinity prévoit un lancement en douceur, Origins faisant ses débuts sur le Play Store malaisien. Cette étape permettra à l’équipe de continuer à explorer de nouvelles fonctionnalités pour améliorer le jeu.

« Dans le cadre de cette stratégie visant à » plonger nos orteils « dans les marchés pour collecter des données et itérer, nous lancerons Origins dans des pays plus petits qui reflètent la démographie et les archétypes de joueurs de régions telles que l’Amérique du Nord / Sud, l’Europe et l’Asie de l’Est, ” Axie a écrit dans un article de blog.

3/ Nous prévoyons d’abord de lancer en douceur Origins sur le Play Store malaisien. Cela donne à notre équipe la possibilité de continuer à tester et à améliorer le jeu. Pourquoi? Parce que notre communauté malaisienne est un mini-modèle parfait pour notre communauté internationale. — Axie Infini | #AxieOrigins (@AxieInfinity) 22 décembre 2022

Axie a averti que les premières versions du Play Store du jeu étaient susceptibles d’avoir des fonctionnalités limitées, comme les joueurs ne pouvant pas gagner de jetons pour se conformer aux politiques en vigueur du Play Store.

«Bien sûr, nous restons attachés à notre vision d’une nation numérique propriétaire de joueurs et continuerons à travailler avec des plates-formes d’applications pour débloquer cela dans nos versions. C’est la première étape vers l’ouverture de nos portes à une nouvelle génération de Lunaciens », a souligné Axie Infinity son engagement envers le jeu.

Le prix d’Axie Infinity envisage un rallye de fin d’année

Le prix d’Axie Infinity a soudainement augmenté de plus de 2,4 % jeudi alors que la communauté réagissait à la nouvelle. Une bougie verte haussière a comblé l’écart avec la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours à 7,24 $, bien qu’AXS ait reculé pour s’échanger à 7,01 $ au moment de la rédaction.

Graphique AXS/USD sur huit heures

L’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) a confirmé les perspectives optimistes d’Axie Infinity en faisant clignoter un signal d’achat. Remarquez le MACD (ligne en bleu) traversant au-dessus de la ligne de signal (en rouge).

Une cassure au-dessus des niveaux clés comme l’EMA de 50 jours à 7,24 $, l’EMA de 100 jours (en bleu) à 7,48 $ et la ligne de tendance à la baisse inférieure (en pointillé) est nécessaire pour valider la tendance haussière d’AXS. Les traders à la recherche de positions longues sur Axie Infinity devraient envisager d’attendre la deuxième étape de la tendance haussière au-dessus de la ligne de tendance baissière supérieure (ligne continue) pour éviter les retracements soudains des prix.

D’autre part, clôturer la journée en dessous de l’EMA de 50 jours peut réduire les chances d’un rallye AXS avant le Nouvel An. Les baissiers pourraient devenir agressifs si le prix d’Axie Infinity casse le support à 6,39 $. À partir de là, le prochain arrêt au stand serait de 5,79 $, où AXS pourrait rebondir ou prolonger les baisses plus en aval.

Articles Liés:

Les baleines se préparent à la volatilité des prix en 2023 alors que la demande de XRP monte en flèche

Le prêteur de crypto en faillite BlockFi veut que les clients soient autorisés à retirer des fonds