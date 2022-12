Prédiction de prix DOT: la slide de prix Polkadot semble approcher de la fin de la (déc) ligne | Cryptomonnaie

L’action des prix de Polkadot flirte avec un nouveau plus bas pour 2022.

Le DOT se négocie près de la zone de survente de l’indice de force relative, limitant ainsi les baisses supplémentaires.

Sauf à voir une reprise rapide et abrupte vers la fin de l’année.

Le prix de Polkadot (DOT) s’effondre à nouveau, cette fois en flirtant avec le plus bas de 2022 à 4,41 $. Bien que cela semble baissier avec quelques éléments techniques, les traders DOT pourraient approcher de la fin car un revirement est imminent. Alors que les volumes de transactions commencent à s’épuiser, un renversement des prix est proche car l’indice de force relative (RSI) se négocie déjà dans la zone de survente.

Polkadot voit des traders prêts à descendre du train

Polkadot a connu une forte baisse depuis sa reprise en novembre. Avec une chute de 37% en seulement quatre semaines, l’ajout d’un nouveau plus bas pour 2022 ne constitue pas un bon argument pour que le DOT soit acheté immédiatement. Ajoutez la cassure sous le S1 mensuel à 4,50 $ et le rejet ferme à la hausse jeudi matin lors de la session ASIA PAC, et cela indique rationnellement plus de creux. Un revirement pourrait cependant être dans les cartes très prochainement.

Le DOT voit actuellement les baissiers étirer cette vente alors que le RSI se négocie près de la zone de survente et s’est déjà négocié au cours des jours précédents. Cela indique qu’un nouveau creux mineur pour 2022 peut être imprimé et qu’une forte remontée devrait être possible. Attendez-vous à voir l’action des prix grimper rapidement jusqu’à 5 $ sur de faibles volumes et si le dollar américain s’affaiblit davantage.

Graphique quotidien DOT/USD

Le risque de baisse supplémentaire vient avec ce faible volume, car les traders Polkadot pourraient s’en tenir à leurs armes et ne pas commencer à acheter pour réaliser un profit. Dans ce cas, attendez-vous à une nouvelle baisse vers 3,50 $ près du niveau de support mensuel S2. Cela fournirait le support nécessaire pour enrayer le déclin pour le moment.