Mise à jour du procès SEC contre Ripple : le réseau de transfert de fonds Ripple remporte une autre petite victoire devant les tribunaux | Cryptomonnaie

Procès SEC contre Ripple La juge Analisa Torres se prononce en faveur de la rédaction de documents Ripple liés aux requêtes Daubert.

Ripple a remporté une petite victoire dans l’affaire judiciaire, protégeant les intérêts commerciaux confidentiels du réseau de transfert de fonds et la confidentialité des tiers.

Les perspectives de prix du XRP sont baissières cette semaine, car l’altcoin se négocie en dessous de la moyenne mobile exponentielle sur 50 jours, proche du creux hebdomadaire.

Le procès US Securities and Exchange Commission (SEC) contre Ripple a traîné en avant avec une petite victoire en faveur de la société de transfert de fonds. La juge Analisa Torres s’est prononcée en faveur du géant du paiement Ripple, permettant à l’entreprise de caviarder les documents soumis dans le cadre de la requête Daubert.

La requête est d’un genre particulier et sert à exclure le témoignage d’un témoin expert qui ne possède pas le niveau d’expertise requis.

Le procès SEC contre Ripple fait des progrès en faveur du réseau de transfert de fonds

Le procès SEC contre Ripple est l’une des batailles juridiques les plus scrutées de l’écosystème crypto. Depuis que le régulateur financier américain a porté plainte contre Ripple et ses dirigeants, l’affaire judiciaire traîne depuis près de deux ans.

La fin n’est nulle part en vue car les deux parties soumettent une requête conjointe pour une prolongation de délai jusqu’au 13 janvier pour déposer la requête Daubert et les pièces jointes avec les expurgations. La dernière mise à jour de la bataille juridique est en faveur du géant du paiement, la juge présidente Analisa Torres ayant autorisé l’entreprise à préserver la confidentialité des tiers impliqués et de ses activités, en expurgeant les documents soumis pour la requête Daubert.

La communauté XRP surveille le procès pour de petites victoires en faveur de la société de transfert de fonds transfrontalier, l’un des plus grands détenteurs publics du troisième plus grand altcoin. Alors que la communauté XRP reste optimiste sur l’altcoin, les grands investisseurs en portefeuille continuent son accumulation.

Les données du traqueur de crypto-intelligence Santiment ont révélé une augmentation du nombre d’adresses de requins et de baleines détenant XRP. L’accumulation a connu une tendance à la hausse, malgré les hauts et les bas du procès intenté par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Adresses contenant entre 1 million et 10 millions de XRP

Les adresses XRP détenant entre 1 million et 10 millions de jetons sont passées de 1 500 en novembre à 1 614. Les perspectives de prix sur l’altcoin sont baissières pour la semaine et haussières pour le premier trimestre 2023 sur la base d’indicateurs techniques.

Les perspectives de prix XRP sont baissières pour la semaine

Le conseiller juridique de Ripple défend l’entreprise contre les accusations portées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, dans une bataille longue et ardue avec le régulateur financier. Malgré les affres de la bataille juridique, les grands investisseurs de portefeuille ont continué à ramasser XRP.

Les perspectives de prix à long terme sur XRP sont haussières car l’altcoin forme un biseau descendant sur son graphique. Pour la semaine en cours, le prix du XRP se négocie en dessous de sa moyenne mobile exponentielle sur 50 jours (EMA). L’EMA de 50 jours à 0,3552 $ agit comme une résistance pour l’altcoin depuis le 1er décembre 2022.

Tableau des prix XRP/USDT 4H

L’altcoin est proche de la ligne de tendance inférieure formant le coin descendant et le XRP est susceptible de trouver un support au plus bas hebdomadaire, 0,3440 $. Si XRP pique du nez à partir de ce niveau, il pourrait chuter au plus bas mensuel de 0,3160 $.

Si le jeton natif de XRP Ledger dépasse l’EMA de 50 jours et grimpe vers la ligne de tendance supérieure formant le coin descendant, cela signalerait un renversement de tendance. Une clôture décisive après avoir dépassé la ligne de tendance supérieure pourrait invalider la thèse baissière du prix XRP.