La SEC américaine qualifie FTT de sécurité, les anciens associés de Sam Bankman-Fried plaident coupables | Cryptomonnaie

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a afirmé que le jeton natif FTX FTT a été vendu comme un contrat d’investissement et est un titre.

Le régulateur a déposé une plainte le 21 décembre, les associés de Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison et Gary Wang, n’ont pas contesté les accusations.

Le prix du jeton FTT a plongé de 35 % au cours de la semaine dernière, atteignant un nouveau plus bas historique de 0,8550 $ le 22 décembre.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté plainte contre FTX en faillite, alléguant que le jeton natif FTT de la bourse désormais en faillite est un titre. Le régulateur financier américain a expliqué que l’échange de crypto-monnaie de Samuel Bankman-Fried vendait FTT comme un contrat d’investissement, et les associés de l’ancien PDG n’ont pas contesté les accusations.

La SEC américaine pense que le jeton natif d’échange FTX FTT est une sécurité

La SEC américaine, dans son rôle de régulateur financier, soutient que le jeton FTT natif de l’échange FTX en faillite est une sécurité. L’échange FTX cofondé par Samuel Bankman-Fried est maintenant en faillite et subit une restructuration financière sous la direction du nouveau PDG John Ray III et de son équipe. Les associés de SBF, Caroline Ellison et Gary Wang, n’ont pas contesté les accusations portées par la SEC.

La Securities and Exchange Commission a déposé une plainte mercredi, arguant que FTT a été vendu par la bourse comme un « contrat d’investissement ». Cela fait du jeton une sécurité. Cette décision a un impact considérable sur l’industrie de la cryptomonnaie.

Dans sa plainte, le régulateur financier américain a écrit,

Si la demande de négociation sur la plate-forme FTX augmentait, la demande pour le jeton FTT pourrait augmenter, de sorte que toute augmentation de prix en FTT profiterait aux détenteurs de FTT de manière égale et proportionnelle à leurs avoirs en FTT. L’allocation importante de jetons à FTX a incité l’équipe de direction de FTX à prendre des mesures pour attirer plus d’utilisateurs sur la plateforme de négociation et, par conséquent, à augmenter la demande et à augmenter le prix de négociation du jeton FTT.

La SEC a ajouté ces allégations à la plainte déposée contre les cofondateurs de FTX, Gary Wang, et l’ancienne PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison.

L’échange FTX a utilisé le produit de la vente de jetons FTT pour financer le développement

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a souligné que la bourse FTX utiliserait le produit de sa vente symbolique pour financer le marketing, le développement, les opérations commerciales et la croissance. Cela fait de FTT un contrat d’investissement avec un potentiel de profit.

Le programme « acheter et brûler » de FTT a été mentionné comme une initiative similaire au rachat d’actions, où les revenus sont utilisés pour racheter et brûler l’actif et augmenter sa valeur. Les anciens associés de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison et Gary Wang, n’ont pas contesté les allégations du régulateur selon le communiqué de presse de la SEC, car les détenteurs du jeton FTT s’attendaient raisonnablement à profiter des efforts de la bourse pour déployer les fonds des investisseurs et apporter de la demande et de la valeur à l’entreprise commune.

Le prix FTT a atteint un nouveau plus bas historique suite aux récentes mises à jour et aux nouvelles charges introduites par la SEC américaine. Le jeton natif de l’échange FTX se négocie à 0,8840 $ au moment de la presse.