L’ex-PDG d’Alameda, co-fondateur de FTX a plaidé coupable à des accusations de fraude suite à l’extradition de Sam Bankman-Fried | Cryptomonnaie

Le co-fondateur de FTX, Gary Wang, a été accusé d’avoir créé une option sur la plate-forme d’échange permettant à Alameda une ligne de crédit illimitée.

L’ancienne directrice d’Alameda, Caroline Ellison, a également été accusée d’avoir manipulé le prix du jeton natif de FTX, FTT.

Le prix FTT continue d’établir de nouveaux plus bas historiques après avoir perdu plus de 50 % de sa valeur au cours des deux dernières semaines.

L’effondrement de FTX a eu une énorme contribution d’Alameda Research, la société sœur de l’échange. L’utilisation des fonds des clients de FTX par la société a déclenché une panique généralisée, entraînant une pénurie de liquidités, qui a finalement abouti à la faillite de la bourse. Prenant ainsi le fardeau de la chute des entreprises, les dirigeants d’Alameda et de FTX se sont soumis aux forces de l’ordre le 21 décembre.

La saga FTX touche à sa fin

Le co-fondateur de FTX, Gary Wang, et l’ancienne PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, ont plaidé coupables mercredi soir. Les deux dirigeants avaient plusieurs accusations à leur nom concernant la fraude, ce qui a été accepté par Wang et Ellison.

Selon l’avocat américain Damian Williams, les deux dirigeants coopèrent, bien que des charges spécifiques contre eux n’aient pas été révélées. Selon la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Ellison et Wang se livraient à des stratagèmes frauduleux.

Gary Wang a été accusé d’avoir créé des fonctionnalités dans le code de la plateforme de trading FTX. Cela a permis à Alameda de maintenir une ligne de crédit illimitée sur l’échange. D’autre part, Caroline Ellison aurait manipulé le prix du jeton natif de FTX, FTT, en plus de la fraude.

Bien que d’autres détails ne soient pas encore apparus, l’avocat Williams a déclaré que ce n’était pas encore la fin. L’enquête est en cours et le public peut s’attendre à d’autres annonces de la part des forces de l’ordre.

L’admission de Wang et Ellison est intervenue quelques jours après l’arrestation du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, par les autorités des Bahamas. Après de nombreux allers-retours, Bankman-Fried a finalement été placé sous la garde du Federal Bureau of Investigation (FBI) et est extradé vers les États-Unis.

Le prix FTT atteint de nouveaux plus bas

La débâcle en cours de FTX a entraîné une nouvelle baisse de la valeur du prix FTT alors que le jeton s’est effondré pour se négocier en dessous de la barre des 1 $. Changeant actuellement de mains à 0,864 $, le FTT a encore chuté de près de 50 % cette semaine.

Graphique FTT/USD sur 1 jour

Cela a marqué un nouveau creux historique pour la crypto-monnaie, et à mesure que l’enquête contre les dirigeants de FTX et d’Alameda se développe, FTT devrait continuer à établir de nouveaux creux. Les signaux plus larges du marché ne seront d’aucune aide non plus, car le marché de la cryptomonnaie enregistre actuellement des développements baissiers.