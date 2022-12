La modification du processus de gouvernance par Uniswap DAO suffira-t-elle à contrer la tendance baissière du marché ? | Cryptomonnaie

Uniswap DAO a approuvé à l’unanimité le nouveau système de gouvernance, avec 61 millions d’UNI en faveur.

La proposition vise à réduire la quantité de friction en supprimant le premier sondage hors chaîne.

Le prix d’Uniswap se maintient au-dessus de la barre des 5 $, et une augmentation de la pression d’achat poussera le prix vers 6,40 $.

Uniswap est connu depuis longtemps pour sa tentative de repousser les limites de la participation communautaire. Les parachains d’Uniswap sont l’un des meilleurs exemples du fonctionnement réussi d’une organisation autonome décentralisée (DAO). Suivant la même idée, la communauté cherche maintenant à modifier l’ensemble du processus de gouvernance.

Uniswap modifie l’approbation de la proposition

Après une semaine de vote, la communauté Uniswap a voté en faveur de la nouvelle proposition de gouvernance avec 61 millions d’UNI. La raison invoquée derrière cette modification est que la quantité de friction dans le processus de vote est réduite.

Pour y parvenir, le DAO a approuvé la suppression du premier sondage instantané hors chaîne ainsi que l’augmentation du quorum pour les sondages hors chaîne restants de 5 millions d’UNI à 10 millions d’UNI. La proposition notait,

« Bien que le processus de gouvernance mis en place aujourd’hui ait, pour l’essentiel, réussi à atteindre ces objectifs, nous pensons que des améliorations peuvent être apportées pour réduire les frais généraux et améliorer la signalisation hors chaîne avant le vote final sur la gouvernance. »

La proposition a été dirigée par la Fondation Uniswap, qui a été créée il y a quatre mois. Par le biais de la Fondation, l’équipe entend soutenir les développeurs de l’écosystème Uniswap ainsi que simplifier le processus de gouvernance.

Prix ​​​​Uniswap à la recherche d’un rallye

Le prix Uniswap se négocie actuellement à 5,30 $ après avoir rebondi sur son niveau de support immédiat à 4,99 $ cette semaine. La crypto-monnaie maintient ce niveau en tant que plancher de support depuis plus d’un mois maintenant, et cela pourrait aider UNI à amorcer une reprise.

Pour la même chose, l’altcoin devra noter une certaine pression d’achat car la vente a été beaucoup plus dominante au cours des trois dernières semaines. L’indice de force relative (RSI) vérifie la même chose car l’indicateur a marqué une légère hausse après avoir presque glissé vers la zone de survente.

Graphique UNI/USD sur 1 jour

Si le prix Uniswap parvient à franchir la résistance immédiate à 5,49 $ et à basculer 5,85 $ dans un plancher de support, UNI serait en mesure de lancer un rallye de récupération et de marquer 6,39 $.

Cependant, si les indices baissiers plus larges du marché dominent l’action des prix et que l’altcoin glisse, cela finirait par marquer le support à 4,99 $. Le prix Uniswap trouvera une opportunité de rebondir sur le support critique à 4,50 $ au cas où il baisserait davantage. Mais si UNI marque un chandelier quotidien proche de ce niveau, la thèse haussière sera invalidée et la crypto-monnaie pourrait descendre vers les plus bas de 3,62 $.