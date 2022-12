Le mineur de Bitcoin Core Scientific dépose le bilan du chapitre 11 alors que la valeur de l’action diminue de 98% | Cryptomonnaie

Le taux de hachage Bitcoin a diminué de plus de 11 % au cours des sept derniers jours.

Core Scientific a répertorié 1,33 milliard de dollars de passif dans sa demande de mise en faillite, devenant ainsi la deuxième entreprise de ce type au cours des trois derniers mois.

Le cours du bitcoin à 16 804 $ cherche à enregistrer un rallye de 8 % pour amorcer la reprise.

Suite à l’effondrement de FTX, l’hiver du marché de la cryptomonnaie s’est prolongé, entraînant des pertes sans précédent pour de nombreuses entreprises. Rejoindre la liste est l’une des plus grandes sociétés minières Bitcoin, Core Scientific, dont la ruine a eu un impact sur le taux de hachage du plus grand réseau de crypto-monnaie.

Core Scientific tombe en panne

Mercredi, la société minière Bitcoin Core Scientific a déposé son bilan en vertu du chapitre 11. Avec plus de 243 000 serveurs, l’entreprise était à elle seule responsable de 10 % du taux de hachage total. Le taux de hachage est la mesure de la puissance de calcul d’un réseau, qui dans le cas de Bitcoin, a fortement diminué ces derniers jours.

Au cours des sept derniers jours, le taux de hachage Bitcoin a chuté de 11 % après avoir atteint son plus haut niveau historique au début du mois dernier. La baisse du taux de hachage indique que les mineurs quittent le réseau, ce qui est un mauvais signe pour la sécurité du réseau.

Taux de hachage Bitcoin

La sortie des mineurs au cours des derniers mois peut être attribuée à la baisse de la valeur de Bitcoin et à l’augmentation des coûts d’exploitation. Même Core Scientific a cité la chute des prix du Bitcoin, la flambée des coûts de l’énergie et la faillite de Celsius, l’un de ses plus gros clients d’hébergement, comme les raisons de sa faillite.

Core Scientific était l’une des rares sociétés minières Bitcoin à être devenue publique l’année dernière, et en moins de deux ans, sa valeur a été réduite à néant. Depuis le début de l’année seulement, la valeur des actions de Core Scientific (CORZ) a diminué de plus de 98 %, le prix de négociation passant de 10 $ à 0,10 $ en décembre.

Selon les documents judiciaires, le mineur de Bitcoin a répertorié environ 1,4 milliard de dollars d’actifs contre 1,33 milliard de dollars de passif. Cependant, Core Scientific a également déclaré qu’il avait l’intention de conclure un accord de restructuration et de continuer à exploiter ses services miniers.

Le prix du Bitcoin vise la reprise

Le prix du bitcoin oscille au-dessus de 16 000 dollars depuis près d’un mois maintenant, la pièce maîtresse se négociant à 16 290 dollars au moment de la rédaction. Se cachant juste à son niveau de support immédiat à 16 775 $, la crypto-monnaie cherche à initier une reprise.

Pour ce faire, le prix du Bitcoin devra marquer un rallye de 8 % en brisant sa résistance immédiate à 17 095 $. Cela permettrait à BTC de marquer le niveau de résistance critique à 17 577 $. L’établir comme plancher de support pousserait le prix vers 18 162 $ et relancerait la reprise de la pièce du roi.

Graphique BTC/USD sur 4 heures

Le prix du Bitcoin fait face à la possibilité d’une chute de prix s’il perd le support à 16 804 $ et aura la possibilité de rebondir de 16 375 $ et 16 110 $. Cependant, un chandelier quotidien en dessous de ce dernier niveau invaliderait la thèse haussière, entraînant une chute aux plus bas mensuels de 15 655 $.