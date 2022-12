Prédiction de prix Uniswap: le scénario alternatif dont les investisseurs doivent être conscients | Cryptomonnaie

Le prix d’Uniswap est en baisse de 8 % depuis le début du mois de décembre et de 87 % depuis les sommets historiques.

UNI pourrait chuter de 50% supplémentaires dans un niveau clé si le marché de la cryptomonnaie se dirigeait vers le sud.

Une cassure au-dessus de 6,23 $ est nécessaire pour envisager de viser des zones cibles haussières.

Uni swap continue d’afficher un comportement de marché congestif. Après huit mois de négociation à distance, le jeton UNI résoudra probablement la confusion avec un mouvement explosif.

Le prix Uniswap pourrait supporter plus de douleur

Le prix d’Uniswap est mis aux enchères dans un canal parallèle descendant depuis le printemps 2021. La tendance à la baisse a fait baisser la valeur marchande du jeton d’échange basé sur Ethereum de 87 %. Pourtant, le jeton se situe fermement à 1 600 % au-dessus de son prix de lancement du 21 octobre à 0,28 $. Alors que beaucoup dans l’espace espèrent une poussée haussière pour résoudre la tendance baissière sans fin, les techniques suggèrent qu’UNI a beaucoup plus d’espace pour tomber.

Le prix Uniswap est actuellement vendu aux enchères à 5,19 $. Un outil de retracement de Fibonacci entourant le plus bas de 0,28 $ et le plus haut historique de 2021 à 45 $ montre que la tendance à la baisse actuelle n’est qu’un retracement de 50 %. Les investisseurs devraient garder les yeux sur le niveau de 50% de Fib à 4,64 $, car un peu de ce niveau élargirait la fourchette de négociation d’UNI à la baisse.

Le niveau de 61,8 % de Fib, souvent appelé la « zone Golden Pocket » pour sa forte affinité d’être violé à la suite d’un bullrun, se situe à 2,43 $. UNI n’a pas encore retesté la zone magnétique après le bullrun de 2021. Une étiquette du niveau susmentionné entraînerait une baisse de 50% du prix actuel d’Uniswap.

Les moyennes mobiles simples (SMA) sur 50 jours, 100 jours et 200 jours aggravent le récit baissier, car les trois indicateurs se compriment au-dessus de l’action actuelle des prix. Les traders d’analyse classique suggéreraient qu’UNI est dans une tendance baissière confirmée sur la base de l’incapacité de l’indicateur à fournir un support.

Graphique UNI/USDT sur 1 mois

Un obstacle au-dessus du SMA de 50 jours créerait le scénario idéal pour que les traders commencent à viser des objectifs plus élevés. Le SMA de 50 jours a rejeté la tentative d’UNI de se rallier à la hausse le 13 décembre et se situe actuellement à 15 % au-dessus du prix actuel à 6,23 $. Reconquérir la zone de 6,23 $ créerait alors la possibilité d’un retracement dans le SMA de 100 jours à 7,80 $. UNI augmenterait de 48% si le scénario haussier se réalisait.

Cette vidéo montre comment les mouvements de prix Bitcoin pourraient affecter le prix UNI